Адміністрація Трампа наказала знищити 500 тонн дитячого печива

USAID. / © скриншот з відео

Реклама

Адміністрація Дональда Трампа ухвалила рішення знищити майже 500 тонн висококалорійного печива, призначеного для екстреної допомоги дітям у країнах, що переживають гуманітарні кризи.

Про це пише видання The Atlantic.

За інформацією джерел, знайомих з ситуацією, термін придатності партії харчів закінчується завтра. Цього обсягу достатньо, щоб забезпечити харчуванням 1,5 мільйона дітей протягом тижня. Йдеться про спеціальне печиво, розроблене для задоволення потреб дітей до п’яти років у надзвичайних умовах — таких як стихійні лиха чи втеча від війни.

Реклама

Продукти були закуплені ще наприкінці президентства Байдена — USAID витратило на них 800 тисяч доларів. Однак у січні 2025 року адміністрація Трампа заблокувала більшість програм допомоги іноземним державам. Після цього службовці неодноразово зверталися до нових керівників USAID з проханням дозволити відправку харчів, але відповіді так і не отримали.

Ситуацію ускладнив і адміністративний процес: після розформування USAID, що відбулося з ініціативи Міністерства ефективності державного управління, всі гуманітарні операції були передані під контроль Держдепартаменту. Це означає, що без прямого схвалення нових уповноважених осіб — зокрема Піта Марокко та Джеремі Левіна — будь-яка передача допомоги стала неможливою.

За словами співробітників агентства, остаточне знищення печива обійдеться платникам податків США ще в 130 тисяч доларів — на додачу до витрачених 800 тисяч. Вони також зазначають, що в історії американської продовольчої допомоги ніколи не бачили знищення настільки великого обсягу вже придатних до використання продуктів.

2023 фінансового року США закупили понад мільйон тонн продовольства для гуманітарних потреб. Але через згортання допомоги 2025 року втрати навіть окремих партій набувають критичного масштабу.

Реклама