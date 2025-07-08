Зброї буде більше: чому Трамп відновлює постачання військової допомоги Україні та що за цим стоїть

Американський зенітний ракетний комплекс Patriot / © Clash Report в мережі Х

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Американський президент Дональд Трамп повідомив про намір відновити військову допомогу Україні після паузи. Ба більше, він заявив, що зброї буде більше.

У ЗМІ припускають, що таке рішення американський лідер ухвалив на тлі масованих атак РФ по столиці та багатьох регіонах України, а також через особисте розчарування у кремлівському диктаторі Володимирові Путінові.

Згодом у Пентагоні підтвердили відправку нового озброєння до Києва за вказівкою Трампа.

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Що відомо про відновлення військової допомоги США для України — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

США призупинили надавати військову допомогу Україні

На початку липня низка західних медіа повідомляла, що Пентагон призупинив постачання зброї до України. Мова йшла про ракети до ППО та інших високоточних боєприпасів.

Тоді у Білому домі пояснювали, що мають провести перевірку власних запасів озброєнь, адже побоюються, що вони значно зменшилися. Окрім того, прессекретарка Анна Келлі зазначила, що такі дії необхідні аби «поставити інтереси Америки на перше місце».

Американський зенітний ракетний комплекс Patriot / © defence-ua.com

Своєю чергою, офіційний Київ не підтверджував цю інформацію. Ба більше, в Офісі Президента заявляли, що поставки зброї не припинялися.

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Після цього, 4 липня відбулася телефонна розмова між президентами США та України — Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським. Тоді глава української держави намагався переконати Трампа відновити постачання зброї та продати Україні ще більше озброєння.

Примітно, що у березні адміністрація Трампа уже призупиняла постачання зброї та розвідувальних даних Україні. Тоді американський президент пояснював своє рішення бажанням якнайшвидше закінчити війну.

У Вашингтоні заявили про «оцінку можливостей»

За інформацією американського видання The Wall Street Journal, Трамп у розмові із Зеленським сказав, що доручив провести лише перевірку американських запасів та заявив про готовність передати Україні ще більше військової допомоги.

Зокрема, прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт спростувала інформацію, що буцімто сам Дональд Трамп особисто наказував призупинити військову допомогу Україні.

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За її роз’ясненнями, пауза є частиною стандартного перегляду, ініційованого міністром оборони Пітом Гегсетом.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт / © скриншот з відео

Левітт зазначила, що це звичайна процедура оцінки всієї військової допомоги США різним країнам, а не лише Україні. Вона наголосила, що така перевірка потрібна для забезпечення відповідності стратегічним інтересам США, зокрема — потребам американських військових.

Раніше, під час брифінгу 2 липня, речник Пентагону Шон Парнелл пояснював, що перевірка запасів є «оцінкою можливостей». Він зазначив, що Міністерство оборони створило структуру для аналізу постачання зброї, щоб допомогти керівництву ухвалювати рішення.

Представник відомства повідомляв, що Об’єднаний штаб завершив оцінку призупиненої допомоги Україні, і генерал Ден Кейн готує рекомендації для міністра оборони Гегсета щодо можливого відновлення постачань.

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Міністр оборони США Піт Гегсет / © Associated Press

Американське видання зазначає, що США зіткнулися зі зростанням потреби в ракетах-перехоплювачах, особливо після атаки Ірану на авіабазу Аль-Удейд. Генерал Кейн заявив, що тоді був здійснений найбільший залп перехоплювачів Patriot в історії.

США відновлюють постачання зброї до України: відправлять ще більше

У понеділок, 7 липня, Дональд Трамп повідомив про намір відновити постачання військової допомоги Україні, та заразом анонсував надання ще більшого обсягу озброєнь.

Під час зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху він підтвердив намір надсилати додаткову зброю українським військам, повідомляє The Independent.

«Ми надішлемо ще зброї. Ми мусимо це зробити, вони мають мати змогу захищатися. Вони зазнають дуже сильних ударів. Зараз вони зазнають дуже сильних ударів. Ми мусимо надіслати більше зброї, насамперед оборонної, але вони зазнають дуже, дуже сильних ударів», — сказав Трамп.

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Він також висловив стурбованість жертвами конфлікту: «Так багато людей гине у цьому хаосі».

© ДСНС України © ДСНС України © ДСНС України

Своєю чергою, Пентагон підтвердив додаткову відправку зброї Україні, за вказівкою Трампа.

«За дорученням президента Трампа Міністерство оборони надсилає додаткове оборонне озброєння до України, щоб забезпечити можливість українців захищати себе, поки ми працюємо над встановленням тривалого миру та припиненням кровопролиття», — йдеться у повідомленні від імені речника відомства Шона Парнелла.

Що стоїть за рішенням Трампа

Водночас за даними Axios, таке рішення Трамп ухвалив після кількох днів консультацій із радниками союзниками та іншими лідерами.

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Основою цих переговорів стало питання про зенітні системи Patriot, яке досі залишається невизначеним.

Видання також зазначає, що під час телефонної розмови, Трамп пообіцяв Зеленському негайно відправити 10 перехоплювачів Patriot — менше, ніж планувалося. Також він обіцяв шукати інші джерела постачання, зокрема у Європі.

Тим часом видання BBC зазначає, що окрім постачання ракет до систем ППО, до Києва повернеться високоточна артилерія. Зокрема, США відправлять до України більше зброї, ніж надавали до призупинення.

У виданні зазначають, що Трамп змінив свою риторику після масованих атак РФ дронами та ракетами по Києву та інших регіонах Україні, які завдали значних руйнувань та призвели до значних втрат серед населення.

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Водночас радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що рішення Трампа може бути пов'язане з репутацінийм питанням.

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк / © Associated Press

Подоляк наголосив, що Росія свідомо змінила тактику, масово атакуючи цивільні об’єкти. Він зазанчив, що без належної протиповітряної оборони України це завдасть репутаційної шкоди США.

За словами Подоляка, якщо США припинять постачання зброї під час активної фази війни, це підірве довіру до американської зброї на ринку.

Що каже Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 7 липня заявив про проведення переговорів зі США щодо постачання систем протиповітряної оборони Patriot та ракет до них. Глава держави анонсував проведення відповідних зустрічей із партнерами щодо цього питання в Італії.

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Президент України Володимир Зеленський / © t.me/kyivoda

«Все щодо ППО — системи ППО, ракети до них, дронова ППО — на сьогодні пріоритет, і готуємо ще й нові домовленості з партнерами — розраховуємо найближчими тижнями домовленості зафіксувати», — зазначив президент.

Також він повідомив про просування у закритті фінансового дефіциту для виробництва дронів та систем їх перехоплення, забезпечуючи українські підприємства чіткими замовленнями.

У Кремлі розпочалася паніка

Після заяв Вашингтону про намір відновити постачання зброї до України, ба більше, у більших обсягах, на болотах почалася паніка.

Речник Кремля Дмитро Пєсков цинічно заявив, що такі рішення не входять «у русло спроб сприяти мирному врегулюванню». Також він додав, що потрібен час, аби пояснити «які саме постачання, в якій кількості продовжують надходити до України із США».

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Водночас політик не стримався і звинуватив європейські країни, які постачають зброю Україні. Пєсков цинічно заявив, що це «спрямовано на продовження війни».

Своєю чергою, очільник Радбезу РФ Дмитро Медведєв публічно «послав» Трампа, закликавши росіян «не ставитися до нього серйозно».

«Медведєв закликав ніяк не ставитись до риторики Трампа і продовжувати досягати цілей спецоперації», — цитують Медведєва пропагандистські ЗМІ.

Очільник Радбезу РФ Дмитро Медведєв / © Associated Press

Після демонстрації тотальної неповаги до президента США, у своєму Telegram він назвав позицію Трампа щодо війни «політичними гойдалками».

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«Я задоволений розмовою з Путіним». «Я розчарований розмовою з Путіним». «Ми не поставляємо нову зброю Україні». «Ми постачатимемо багато зброї Україні для оборони». Як нам до цього ставитися? Ніяк», — написав очільник Радбезу РФ

Ба більше, Медвєдєв проговорився, що до слів американського лідера ставляться «ніяк» не тільки солдати РФ, а «верховний головнокомандувач», що мається на увазі Володимир Путін.

Відновлення військової допомоги США не допоможе Україні?

У США залишилося лише 25% необхідних перехоплювачів Patriot для власних військових потреб, саме тому адміністрація Трампа призупинила останні поставки ракет Україні, повідомляє The Guardian.

Видання зазначає, що дефіцит цього озброєння виник через:

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масштабні поставки Україні ще за часів президенства Джо Байдена,

операції на Близькому Сході (у Ємені, Ізраїлі),

після удару по Ірану США витратили 30 ракет на перехоплення його атак.

The Guardian також зазначає, що відновлення постачання військової зброї Україні може бути під загрозою.

Це пов’язано із виробництвом систем Patriot, адже США виробляють лише близько 600 таких перехоплювачів на рік, у той час, як Іран має понад 1000 балістичних ракет, які можуть бути використані проти американських сил у разі відновлення конфлікту з Ізраїлем.

Окрім того, видання наголошує, що для США в пріоритеті залишаються власні оборонні запаси.

Своєю чергою дипломат Валерій Чалий повідомляє, що у новому проєкті оборонного бюджету США на 2025 рік немає коштів для підтримки України. За його словами, поточні поставки зброї, розблоковані Конгресом, діють лише до кінця фінансового року — до вересня. Подальше фінансування поки не передбачене жодним законопроєктом.

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Робота ППО / © ТСН.ua

«Це все — політичні рішення. Але згідно із законом США, свідоме зупинення постачання після рішення Конгресу — це привід для імпічменту президента і тюрма для бюрократа» — заявив Чалий.

Він наголосив, що у бюджеті на 2025 рік немає асигнувань для України, а обговорення щодо 2026 року поки обмежуються гіпотетичними 800 мільйонами доларів.

Дипломат застерігає, що після 1 жовтня постачання можуть припинитися, а невикористані кошти — анулюватися.

«Тому давайте не емоційно розхитувати вже й так підірвані ворогом нерви наших співгромадян, а шукати рішення, як фінансувати оборону після першого жовтня цього року», — резюмував Чалий.

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Нагадаємо, у ЗМІ назвали причину, чому Трамп змушений витрачати гроші на допомогу Україні, попри власне небажання.

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