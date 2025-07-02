США припиняють постачання зброї до України: у Зеленського прокоментували

Офіс президента / © УНІАН

Реклама

Сполучені Штати Америки продовжують постачання озброєння до України. Зокрема, ракети для систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це заявив радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі ”FREEДОM”.

“Постачання тривають на сьогоднішній день. Це мало б дуже дивний вигляд, це мало б антигуманний вигляд — припинити постачати протиракети, давайте так говорити, особливо до систем Patriot, які абсолютно явно захищають, масштабно захищають цивільне населення в Україні”, — заявив Подоляк.

Реклама

Зауважимо, що українське Міністерство закордонних справ викликало тимчасово повіреного у справах США в Україні Джона Гінкеля. Ключовою темою розмови стала військова допомога США та оборонна співпраця двох держав на тлі ескалації Росією агресії проти України.

У підсумку сторони обговорили консультації щодо оборонних постачань, які тривають зараз на всіх рівнях, і подальші контакти між Україною та США.

Нагадаємо, Білий дім заявив, що США зупиняють постачання Україні деяких видів зброї. Мовляв, рішення ухвалили, “щоб поставити інтереси Америки на перше місце”. До слова, ЗМІ повідомляли, що очільник Пентагону Піт Гегсет наказав відтермінувати постачання озброєння після того, як опублікував службову записку про аудит арсеналів боєприпасів.

У Кремлі цим неабияк втішилися. Представник “фюрера” Дмитро Пєсков нахабно висловився про рішення американського Пентагону. За його словами, це, мовляв, може наблизити закінчення так званої СВО.

Реклама

Зауважимо, що в Міністерстві оборони України запевнили, що жодних офіційних повідомлень щодо зупинення чи перегляду графіків постачання оборонної допомоги зі США наразі не надходило.

Дата публікації 10:50, 02.07.25 Кількість переглядів 548 Перша розмова Путіна з Макроном за три роки: неочікувані подробиці! Ляпас для РФ від Азербайджану