Оружия будет больше: почему Трамп возобновляет поставки военной помощи Украине и что за этим стоит

Американский зенитный ракетный комплекс Patriot / © Clash Report в сети Х

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Американский президент Дональд Трамп сообщил о намерении возобновить военную помощь Украине после паузы. Более того, он заявил, что оружия будет больше.

В СМИ предполагают, что такое решение американский лидер принял на фоне массированных атак РФ по столице и многим регионам Украины, а также из-за личного разочарования в кремлевском диктаторе Владимире Путинове.

Впоследствии в Пентагоне подтвердили отправку нового вооружения в Киев по указанию Трампа.

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Что известно о возобновлении военной помощи США для Украины — узнайте в материале ТСН.ua.

США приостановили оказывать военную помощь Украине

В начале июля ряд западных медиа сообщал, что Пентагон приостановил поставки оружия в Украину. Речь шла о ракетах ПВО и других высокоточных боеприпасов.

Тогда в Белом доме объясняли, что должны провести проверку собственных запасов вооружений, потому что опасаются, что они значительно уменьшились. Кроме того, пресс-секретарь Анна Келли отметила, что такие действия необходимы, чтобы «поставить интересы Америки на первое место».

Американский зенитный ракетный комплекс Patriot / © defence-ua.com

В свою очередь, официальный Киев не подтверждал эту информацию. Более того, в Офисе Президента заявляли, что поставки оружия не прекращались.

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После этого 4 июля состоялся телефонный разговор между президентами США и Украины — Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Тогда глава украинского государства пытался убедить Трампа возобновить поставки оружия и продать Украине еще большее вооружение.

Примечательно, что в марте администрация Трампа уже приостанавливала поставки оружия и разведывательных данных Украине. Тогда американский президент объяснял свое решение желанием как можно быстрее закончить войну.

В Вашингтоне заявили об «оценке возможностей»

По информации американского издания The Wall Street Journal, Трамп в разговоре с Зеленским сказал, что поручил провести только проверку американских запасов и заявил о готовности передать Украине еще больше военной помощи.

В частности, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт опровергла информацию, что сам Дональд Трамп лично приказывал приостановить военную помощь Украине.

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По ее разъяснениям, пауза является частью стандартного пересмотра, инициированного министром обороны Питом Гегсетом.

Пресссекретарь Белого дома Кэролайн Левитт / © скриншот с видео

Левитт отметила, что это обычная процедура оценки всей военной помощи США разным странам, а не только Украине. Она подчеркнула, что такая проверка необходима для обеспечения соответствия стратегическим интересам США, в частности потребностям американских военных.

Ранее, во время брифинга 2 июля, представитель Пентагона Шон Парнелл объяснял, что проверка запасов является «оценкой возможностей». Он отметил, что Министерство обороны создало структуру для анализа поставок оружия, чтобы помочь руководству принимать решения.

Представитель ведомства сообщал, что Объединенный штаб завершил оценку приостановленной помощи Украине, и генерал Дэн Кейн готовит рекомендации для министра обороны Гегсета по возможному возобновлению поставок.

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Министр обороны США Пит Гегсет / © Associated Press

Американское издание отмечает, что США столкнулись с ростом потребности в ракетах-перехватчиках, особенно после атаки Ирана на авиабазу Аль-Удейд. Генерал Кейн заявил, что тогда был совершен самый большой залп перехватчиков Patriot в истории.

США возобновляют поставки оружия в Украину: отправят еще больше

В понедельник, 7 июля, Дональд Трамп сообщил о намерении возобновить поставки военной помощи Украине и заодно анонсировал предоставление еще большего объема вооружений.

Во время встречи с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху он подтвердил намерение отправлять дополнительное оружие украинским войскам, сообщает The Independent.

«Мы пришлем еще оружие. Мы должны это сделать, они должны быть в состоянии защищаться. Они терпят очень сильные удары. Сейчас они терпят очень сильные удары. Мы должны прислать больше оружия, прежде всего оборонного, но они испытывают очень, очень сильные удары», — сказал Трамп.

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Он также выразил обеспокоенность жертвами конфликта: «Так многие люди погибают в этом хаосе».

В свою очередь, Пентагон подтвердил дополнительную отправку оружия Украине, по указанию Трампа.

«По поручению президента Трампа Министерство обороны присылает дополнительное оборонное вооружение в Украину, чтобы обеспечить возможность украинцев защищать себя, пока мы работаем над установлением продолжительного мира и прекращением кровопролития», — говорится в сообщении от имени представителя ведомства Шона Парнелла.

Что стоит за решением Трампа

В то же время по данным Axios такое решение Трамп принял после нескольких дней консультаций с советниками союзниками и другими лидерами.

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Основой этих переговоров стал вопрос о зенитных системах Patriot, который до сих пор остается неопределенным.

Издание также отмечает, что во время телефонного разговора Трамп пообещал Зеленскому немедленно отправить 10 перехватчиков Patriot — меньше, чем планировалось. Также он обещал искать другие источники поставок, в том числе в Европе.

Между тем издание BBC отмечает, что помимо поставки ракет в системы ПВО, в Киев вернется высокоточная артиллерия. В частности, США отправят в Украину больше оружия, чем предоставляли до приостановки.

В издании отмечают, что Трамп изменил свою риторику после массированных атак РФ дронами и ракетами по Киеву и другим регионам Украины, которые нанесли значительные разрушения и привели к значительным потерям среди населения.

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В то же время советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что решение Трампа может быть связано с репутационным вопросом.

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк / © Associated Press

Подоляк подчеркнул, что Россия сознательно изменила тактику, массово атакуя гражданские объекты. Он отметил, что без должной противовоздушной обороны Украины это нанесет репутационный ущерб США.

По словам Подоляка, если США прекратят поставки оружия во время активной фазы войны, это подорвет доверие к американскому оружию на рынке.

Что говорит Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 7 июля заявил о проведении переговоров с США по поставкам систем противовоздушной обороны Patriot и ракет к ним. Глава государства анонсировал проведение соответствующих встреч с партнерами по этому вопросу в Италии.

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Президент Украины Владимир Зеленский / © t.me/kyivoda

«Все относительно ПВО — системы ПВО, ракеты к ним, дроновая ПВО — на сегодняшний день приоритет, и готовим еще и новые договоренности с партнерами — рассчитываем в ближайшие недели договоренности зафиксировать», — отметил президент.

Также он сообщил о продвижении в закрытии финансового дефицита для производства дронов и систем их перехвата, обеспечивая украинские предприятия четкими заказами.

В Кремле началась паника

После заявлений Вашингтона о намерении возобновить поставки оружия в Украину, более того, в больших объемах, на болотах началась паника.

Спикер Кремля Дмитрий Песков цинично заявил, что такие решения не входят «в русло попыток способствовать мирному урегулированию». Также он добавил, что нужно время, чтобы объяснить «какие именно поставки, в каком количестве продолжают поступать в Украину из США».

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В то же время политик не сдержался и обвинил европейские страны, поставляющие оружие Украине. Песков цинично заявил, что это «направлено на продолжение войны».

В свою очередь, глава Совбеза РФ Дмитрий Медведев публично «послал» Трампа, призвав россиян «не относиться к нему серьезно».

«Медведев призвал никак не относиться к риторике Трампа и продолжать достигать целей спецоперации», — цитируют Медведева пропагандистские СМИ.

Глава Совбеза РФ Дмитрий Медведев / © Associated Press

После демонстрации тотального неуважения к президенту США, в своем Telegram он назвал позицию Трампа по поводу войны «политическими качелями».

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«Я доволен разговором с Путиным». «Я разочарован разговором с Путиным». «Мы не поставляем новое оружие Украине». «Мы будем поставлять много оружия Украине для обороны». Как нам к этому относиться? Никак», — написал глава Совбеза РФ

Более того, Медведев проговорился, что к словам американского лидера относятся «никак» не только солдаты РФ, а имеющийся в виду «верховный главнокомандующий» Владимир Путин.

Восстановление военной помощи США не поможет Украине?

В США осталось лишь 25% необходимых перехватчиков Patriot для собственных военных нужд, поэтому администрация Трампа приостановила последние поставки ракет Украине, сообщает The Guardian.

Издание отмечает, что дефицит этого вооружения возник из-за:

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масштабные поставки Украине еще во времена президентства Джо Байдена,

операции на Ближнем Востоке (в Йемене, Израиле),

после удара по Ирану США израсходовали 30 ракет на перехват его атак.

The Guardian также отмечает, что возобновление поставок военного оружия Украине может оказаться под угрозой.

Это связано с производством систем Patriot, ведь США производят всего около 600 таких перехватчиков в год, в то время как Иран имеет более 1000 баллистических ракет, которые могут быть использованы против американских сил в случае возобновления конфликта с Израилем.

Кроме того, издание отмечает, что для США в приоритете остаются собственные оборонные запасы.

В свою очередь дипломат Валерий Чалый сообщает, что в новом проекте оборонного бюджета США на 2025 год нет средств для поддержки Украины. По его словам, текущие поставки оружия, разблокированные Конгрессом, действуют только до конца финансового года — до сентября. Дальнейшее финансирование пока не предусмотрено ни одним законопроектом.

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Работа ПВО / © ТСН.ua

«Это все политические решения. Но по закону США сознательная остановка поставок после решения Конгресса — это повод для импичмента президента и тюрьма для бюрократа», — заявил Чалый.

Он подчеркнул, что в бюджете на 2025 год нет ассигнований для Украины, а обсуждения по 2026 году пока ограничиваются гипотетическими 800 миллионами долларов.

Дипломат предостерегает, что после 1 октября поставки могут прекратиться, а неиспользованные средства аннулироваться.

«Поэтому давайте не эмоционально расшатывать уже и так подорванные врагом нервы наших сограждан, а искать решения, как финансировать оборону после первого октября этого года», — резюмировал Чалый.

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Напомним, в СМИ назвали причину, почему Трамп вынужден тратить деньги на помощь Украине, несмотря на собственное нежелание.

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