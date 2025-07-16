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Ізраїль атакував будівлю Міністерства оборони Сирії: відео
Ізраїльський удар по Міноборони Сирії потрапив на відео.
Ізраїль завдав удару по будівлі Міністерства оборони Сирії в Дамаску. Кадри атаки були зафіксовані в прямому ефірі.
Про це повідомляє Clash Report.
Цей інцидент відбувається на тлі конфлікту в Сирії між урядовими силами та друзами, яких, за деякими даними, підтримує Ізраїль. Це пояснює удари Тель-Авіва по сирійських військових об’єктах.
Окрім цього, ЗМІ повідомляють про новий авіаудар Ізраїлю по Президентському палацу в Дамаску. Військові поки що не прокоментували останній удар.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу вважає, що Іран готується до реального ядерного удару, і в разі отримання бомби — обов’язково її застосує.