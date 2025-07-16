ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
278
Час на прочитання
1 хв

Ізраїль атакував будівлю Міністерства оборони Сирії: відео

Ізраїльський удар по Міноборони Сирії потрапив на відео.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Ізраїль атакував будівлю Міністерства оборони Сирії в Дамаску

Ізраїль атакував будівлю Міністерства оборони Сирії в Дамаску / © Clash Report в мережі Х

Ізраїль завдав удару по будівлі Міністерства оборони Сирії в Дамаску. Кадри атаки були зафіксовані в прямому ефірі.

Про це повідомляє Clash Report.

Цей інцидент відбувається на тлі конфлікту в Сирії між урядовими силами та друзами, яких, за деякими даними, підтримує Ізраїль. Це пояснює удари Тель-Авіва по сирійських військових об’єктах.

Окрім цього, ЗМІ повідомляють про новий авіаудар Ізраїлю по Президентському палацу в Дамаску. Військові поки що не прокоментували останній удар.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу вважає, що Іран готується до реального ядерного удару, і в разі отримання бомби — обов’язково її застосує.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
278
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie