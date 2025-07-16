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ТСН у соціальних мережах

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Яка середня пенсія в Україні: у Раді назвали цифри

Попри зростання на 10,2% у річному вимірі, середня пенсія в Україні все ще значно нижча за фактичний прожитковий мінімум.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Пенсія

Пенсія / © ТСН

Середній розмір пенсії в Україні станом на 1 липня сягнув 6 410,2 грн. У порівнянні з 1 квітня цього року пенсія збільшилась на 1,1% (+69 грн), а у річному вимірі — на 10,2% (+593,6 грн).

Про це повідомив очільник податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев із посиланням на на статистику Пенсійного фонду України.

Як зазначив Гетманцев, на початок липня в Україні пенсійні виплати отримували близько 10,26 млн осіб. Він також звернув увагу на нерівномірність у розподілі пенсій:

  • 56,2% пенсіонерів отримують менш ніж 5000 грн,

  • з них 35,7% — менше 4000 грн,

  • 3,7% — менше 3000 грн,

  • натомість 29% мають пенсію у межах від 5000 до 10 000 грн,

  • ще 14,8% — понад 10 000 грн.

Гетманцев наголосив, що середня пенсія все ще залишається нижчою за фактичний прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність. За останніми даними Міністерства соціальної політики, у лютому 2025 року фактичний прожитковий мінімум для цієї категорії становив 6 685,5 грн, а в червні його рівень міг наближатись до 7000 грн.

«Тобто середня пенсія зараз дорівнює близько 92% поточного фактичного прожиткового мінімуму для непрацездатних, що заносить переважну частину пенсіонерів за межу бідності«, — прокоментував депутат.

Крім того, за його словами, зростання пенсій не встигає за рівнем інфляції. Він нагадав, що у червні річна інфляція становила 14,3%, тоді як пенсії зросли лише на 10,2% у річному обчисленні.

До слова, напередодні заступниця міністра соціальної політики Дар’я Марчак повідомила, що в Україні не планують проводити додаткову індексацію пенсій до кінця 2025 року. Однак, уряд може розглянути додаткові заходи підтримки, якщо це дозволить фінансовий стан страхового фонду.

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