"Реал" оголосив про відхід п'ятиразового переможця Ліги чемпіонів

Лукас Васкес / © Associated Press

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Іспанський півзахисник Лукас Васкес залишив мадридський "Реал".

Про це повідомляється на офіційному сайті "Королівського клубу".

Церемонія прощання з 34-річним іспанцем відбудеться 17 липня за присутності президента "вершкових" Флорентіно Переса.

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Васкес провів у мадридському клубі 18 років. Він приєднався до "Реала" ще 2007-го у віці 16 років. А за першу команду "бланкос" дебютував у вересні 2015 року.

Відтоді Лукас провів за "Реал" 402 матчі протягом 10 сезонів, забив 38 голів та віддав 73 асисти.

За цей час він завоював з мадридцями 23 трофеї, зокрема п'ять разів виграв Лігу чемпіонів і чотири рази став чемпіоном Іспанії.

Додамо, що цього літа мадридський клуб також залишив хорватський півзахисник Лука Модрич. Володар "Золотого м'яча" 2018 року вже приєднався до "Мілана".

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До нового сезону "Реал", у складі якого виступає український воротар Андрій Лунін, готується під керівництвом Хабі Алонсо, який замінив на посаді головного тренера Карло Анчелотті.

На Клубному чемпіонаті світу-2025, який став дебютним турніром для Хабі Алонсо на чолі "Реала", мадридці дійшли до півфіналу, де розгромно програли ПСЖ (0:4).