Роналду отримав нового головного тренера в "Аль-Насрі"

Жорже Жезуш / © Associated Press

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Саудівський "Аль-Наср", за який виступає зірковий португальський форвард Кріштіану Роналду, оголосив про призначення Жорже Жезуша на посаду головного тренера.

70-річний португальський фахівець підписав із клубом контракт терміном на один сезон, повідомила пресслужба "Аль-Насра".

"Бажаємо йому та його тренерському штабу успіхів у їхній подорожі з "Аль-Насром", якщо на те буде Божа воля", – написав клуб у соціальних мережах.

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Останнім клубом Жезуша був саудівський "Аль-Хіляль", який він очолював від липня 2023-го до травня 2025 року.

У сезоні-2023/24 Жезуш привів "Аль-Хіляль" до чемпіонського титулу в Саудівській Аравії, а також виграв Кубок Короля країни.

До цього він очолював "Фенербахче", "Бенфіку", "Фламенго", "Аль-Хіляль", "Спортинг" та ще низку португальських клубів.

На посаді керманича "Аль-Насра" португалець замінив італійця Стефано Піолі, якого було звільнено у червні цього року після провального сезону.

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У сезоні-2024/25 Роналду та Ко (70 очок) посіли третє місце у чемпіонаті Саудівської Аравії, відставши від "Аль-Іттіхада" (83 бали) та "Аль-Хіляля" (75 пунктів).

Відтак "Аль-Насру" не вдалося кваліфікуватися до азійської Ліги чемпіонів на наступний сезон.