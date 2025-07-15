Чи входить здобуття освіти до трудового стажу: роз’яснення ПФУ

Чи входить здобуття освіти до трудового стажу

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Питання про те, чи зараховується період навчання у вищих та середніх навчальних закладах до трудового стажу, є актуальним для багатьох українців. Відповідь на нього залежить від дати здобуття освіти, адже законодавство щодо цього питання змінювалось.

До 2004 року навчання зараховувалось до стажу

Відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 № 1788, навчання за денною формою у вищих і середніх навчальних закладах, а також на курсах із підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та перекваліфікації зараховувалося до трудового стажу лише до 1 січня 2004 року.

Після 2004 року: зміни в законодавстві та поняття «страховий стаж»

З 1 січня 2004 року набув чинності Закон України № 1058 «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Цей закон запровадив нове поняття — «страховий стаж» — і скасував норму про зарахування періоду навчання до трудового стажу.

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Що це означає? Відтоді для зарахування періоду до страхового стажу має значення не факт навчання, а сплата страхових внесків до Пенсійного фонду України. Тобто, якщо ви здобували освіту після 1 січня 2004 року, цей період не буде автоматично зарахований до вашого страхового стажу. Натомість для зарахування стажу має значення, протягом якого періоду і в якій сумі ваш роботодавець (або ви самі, у разі добровільної участі в системі пенсійного страхування) сплачував страхові внески.

Отже, чи зараховуються періоди навчання до страхового стажу?

До 1 січня 2004 року навчання за денною формою у вищих і середніх навчальних закладах зараховувалося до трудового стажу.

Після 1 січня 2004 року навчання не входить до страхового стажу. Для зарахування періоду до страхового стажу ключовим фактором є сплата страхових внесків до Пенсійного фонду.

Ці зміни в законодавстві значно вплинули на порядок обчислення пенсійного стажу для тих, хто здобував освіту після 2004 року.