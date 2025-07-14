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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
159
Час на прочитання
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Офіційно: "Мілан" оголосив про підписання володаря "Золотого м'яча"

Лука Модрич продовжить кар'єру в складі "россонері".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Лука Модрич

Лука Модрич / © ФК Мілан

Італійський "Мілан" оголосив про підписання хорватського півзахисника Луки Модрича.

39-річний хорват приєднався до "россонері" в статусі вільного агента, повідомляється на офіційному сайті міланського клубу.

Лука підписав контракт з клубом Серії А терміном до 30 червня 2026 року з опцією подовження ще на один сезон.

Цього літа у Модрича закінчився контракт з мадридським "Реалом", за який він виступав від 2012 року, коли перейшов з англійського "Тоттенгема".

Разом з "вершковими" Лука завоював 28 трофеїв, зокрема шість разів виграв Лігу чемпіонів та чотири рази став чемпіоном Іспанії. Він є найтитулованішим футболістом в історії мадридського клубу.

Також Модрич є володарем "Золотого м'яча" 2018 року. Того ж сезону він був визнаний найкращим гравцем року за версіями УЄФА та ФІФА.

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Дата публікації
Кількість переглядів
159
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