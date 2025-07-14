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Офіційно: "Мілан" оголосив про підписання володаря "Золотого м'яча"
Лука Модрич продовжить кар'єру в складі "россонері".
Італійський "Мілан" оголосив про підписання хорватського півзахисника Луки Модрича.
39-річний хорват приєднався до "россонері" в статусі вільного агента, повідомляється на офіційному сайті міланського клубу.
Лука підписав контракт з клубом Серії А терміном до 30 червня 2026 року з опцією подовження ще на один сезон.
Цього літа у Модрича закінчився контракт з мадридським "Реалом", за який він виступав від 2012 року, коли перейшов з англійського "Тоттенгема".
Разом з "вершковими" Лука завоював 28 трофеїв, зокрема шість разів виграв Лігу чемпіонів та чотири рази став чемпіоном Іспанії. Він є найтитулованішим футболістом в історії мадридського клубу.
Також Модрич є володарем "Золотого м'яча" 2018 року. Того ж сезону він був визнаний найкращим гравцем року за версіями УЄФА та ФІФА.