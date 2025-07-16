Якщо гроза застала в дорозі: поради водіям

Гроза / © unsplash.com

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Під час грози автомобіль може стати вашим безпечним притулком. Експерти наголошують, що саме гумові шини відіграють ключову роль у захисті від блискавки. Завдяки своїй структурі вони виступають у ролі ізолятора, відводячи електричний розряд навколо металевого кузова автомобіля і захищаючи пасажирів усередині. Тому, якщо ви перебуваєте в автомобілі під час грози, не рекомендується виходити з нього або торкатися металевих частин.

Про це пише UAmotors.

Що робити, якщо гроза застала вас на відкритій місцевості

Якщо ви опинилися під час грози на відкритій місцевості, де немає можливості сховатися в автомобілі чи будівлі, необхідно негайно вжити заходів безпеки:

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Знайдіть природне заглиблення: Спустіться в яр, канаву або інше природне заглиблення. Це допоможе зменшити ймовірність прямого влучання блискавки.

Уникайте металевих предметів: Тримайтеся подалі від будь-яких металевих об’єктів, таких як паркани, стовпи, лінії електропередач, а також зніміть з себе металеві прикраси.

Займіть безпечну позу: Присядьте навпочіпки, обхопіть коліна руками і накрийте голову. Тримайте ноги разом, щоб зменшити площу контакту з землею і уникнути крокової напруги. Не лягайте на землю.

Не рухайтесь: Залишайтеся в цій позі до закінчення грози.

Пам’ятайте, що людське тіло є хорошим провідником електрики, тому навіть невеликий контакт з металом або перебування на відкритій ділянці під час грози може бути дуже небезпечним. Дотримання цих простих правил значно підвищить вашу безпеку.

Нагадаємо, у середу, 16 липня, в низці областей України будуть грози, град і шквали. Оголошено штормове попередження через негоду.