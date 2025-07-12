Що не можна робити під час грози: головні заборони

Гроза / © Pixabay

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Коли надходить гроза, завжди цікаво споглядати природне явище. Є дії, які категорично заборонено робити під час грози.

Відчиняти вікна

У квартиру може залетіти кульова блискавка. Якщо ще за вікном вирують сильні пориви вітру, її може запросто занести протягом у квартиру. Вона може розрядитися прямо біля вікна та запалити штори. Вона може проникнути навіть до приміщення через вимикач, розетку і т. д. Блискавка виглядає як куля, що світиться, діаметром від декількох сантиметрів до метра і більше. І не сумнівайтеся, вона має велику руйнівну силу. Якщо ви зіткнулися з таким явищем, намагайтеся не рухатися. Затамуйте дихання і повільно залиште кімнату.

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Тримати електроприлади включеними до мережі

Розряд блискавки може вивести увімкнені прилади з ладу. Адже достатньо вдарити поряд з лініями електропередачі, негайно станеться сильний стрибок напруги в мережі.

Бігти і терміново вимикати ноутбук, холодильник і телевізор під час грози — це неправильно. Прилади необхідно знеструмлювати ще до того, як почнуть виблискувати блискавки. Інакше можна взятися за дроти та отримати удар струмом.

Торкатися металевих предметів

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Металеві предмети особливо приваблюють блискавки. Вас може вдарити струмом від комунікаційної труби. Тому не стійте поруч із стояками, батареями та газовою трубою.

Розмовляти по мобільному телефону

Було дуже багато випадків, коли блискавка вбивала людину, яка розмовляла телефоном під час бурі. Хоча багато фахівців і говорять, що сигнал стільникового зв’язку при грозі може бути нестійким або зовсім відсутнім, краще не ризикувати.

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