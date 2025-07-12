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Что нельзя делать во время грозы: главные запреты
Во время грозы нельзя пользоваться электроприборами, прикасаться к водопроводу, прятаться под деревьями, держать металлические предметы, купаться в водоемах, ложиться на землю, бегать и быстро передвигаться.
Когда начинается гроза, всегда интересно созерцать природное явление. Есть действия, которые категорически запрещено совершать во время грозы.
Открывать окна
В квартиру может залететь шаровая молния. Если еще за окном бушуют сильные порывы ветра, ее может запросто занести в квартиру. Она может разрядиться прямо у окна и зажечь шторы. Она может проникнуть даже в помещения через выключатель, розетку и т.п. д. Молния выглядит как светящийся шар диаметром от нескольких сантиметров до метра и более. И не сомневайтесь, она обладает большой разрушительной силой. Если вы столкнулись с таким явлением, старайтесь не двигаться. Затаите дыхание и медленно оставьте комнату.
Держать электроприборы включенными в сеть
Разряд молнии может вывести из строя включенные приборы. Ведь достаточно ударить рядом с линиями электропередачи, немедленно произойдет сильный скачок сетевого напряжения.
Бежать и срочно выключать ноутбук, холодильник и телевизор во время грозы — это неправильно.
Касайтесь металлических предметов
Металлические предметы особенно привлекают молнии. Вас может ударить током от коммуникационной трубы. Поэтому не стойте рядом со стояками, батареями и газовой трубой.
Разговаривать по мобильному телефону
Было очень много случаев, когда молния убивала человека, разговаривавшего по телефону во время бури. Хотя многие специалисты и говорят, что сигнал сотовой связи при грозе может быть неустойчивым или совсем отсутствующим, лучше не рисковать.
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