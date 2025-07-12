Что нельзя делать во время грозы: главные запреты

Гроза / © Pixabay

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Когда начинается гроза, всегда интересно созерцать природное явление. Есть действия, которые категорически запрещено совершать во время грозы.

Открывать окна

В квартиру может залететь шаровая молния. Если еще за окном бушуют сильные порывы ветра, ее может запросто занести в квартиру. Она может разрядиться прямо у окна и зажечь шторы. Она может проникнуть даже в помещения через выключатель, розетку и т.п. д. Молния выглядит как светящийся шар диаметром от нескольких сантиметров до метра и более. И не сомневайтесь, она обладает большой разрушительной силой. Если вы столкнулись с таким явлением, старайтесь не двигаться. Затаите дыхание и медленно оставьте комнату.

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Держать электроприборы включенными в сеть

Разряд молнии может вывести из строя включенные приборы. Ведь достаточно ударить рядом с линиями электропередачи, немедленно произойдет сильный скачок сетевого напряжения.

Бежать и срочно выключать ноутбук, холодильник и телевизор во время грозы — это неправильно.

Касайтесь металлических предметов

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Металлические предметы особенно привлекают молнии. Вас может ударить током от коммуникационной трубы. Поэтому не стойте рядом со стояками, батареями и газовой трубой.

Разговаривать по мобильному телефону

Было очень много случаев, когда молния убивала человека, разговаривавшего по телефону во время бури. Хотя многие специалисты и говорят, что сигнал сотовой связи при грозе может быть неустойчивым или совсем отсутствующим, лучше не рисковать.

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