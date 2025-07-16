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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
99
Время на прочтение
2 мин

Если гроза застала в пути: советы водителям

Автомобиль может стать вашим безопасным место в непогоду, особенно во время грозы. Эксперты объяснили почему.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Гроза

Гроза / © unsplash.com

Во время грозы автомобиль может стать вашим безопасным убежищем. Эксперты отмечают, что именно резиновые шины играют ключевую роль в молниезащите. Благодаря своей структуре, они выступают в роли изолятора, отводя электрический разряд вокруг металлического кузова автомобиля и защищая пассажиров внутри. Поэтому, если вы находитесь в автомобиле во время грозы, не рекомендуется выходить из него или прикасаться к металлическим частям.

Об этом пишет UAmotors.

Что делать, если гроза застала вас на открытой местности

Если вы оказались во время грозы на открытой местности, где нет возможности укрыться в автомобиле или здании, необходимо немедленно принять меры предосторожности:

  • Найдите естественное углубление: Спуститесь в овраг, канаву или другое природное углубление. Это поможет снизить вероятность прямого попадания молнии.

  • Избегайте металлических предметов: Держитесь подальше от любых металлических объектов, таких как заборы, столбы, линии электропередачи, а также снимите с себя металлические украшения.

  • Займите безопасную позу: Присядьте на корточки, обхватите колени руками и накройте голову. Держите ноги вместе, чтобы уменьшить площадь контакта с землей и избежать шагового напряжения. Не ложитесь на землю.

  • Не двигайтесь: Оставайтесь в этой позе до окончания грозы.

Помните, что человеческое тело является хорошим проводником электричества, поэтому даже небольшой контакт с металлом или пребывание на открытом участке во время грозы может быть очень опасным. Соблюдение этих простых правил значительно повысит вашу безопасность.

Напомним, в среду, 16 июля, в ряде областей Украины будут грозы, град и шквалы. Объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды.

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Дата публикации
Количество просмотров
99
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