Если гроза застала в пути: советы водителям

Гроза / © unsplash.com

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Во время грозы автомобиль может стать вашим безопасным убежищем. Эксперты отмечают, что именно резиновые шины играют ключевую роль в молниезащите. Благодаря своей структуре, они выступают в роли изолятора, отводя электрический разряд вокруг металлического кузова автомобиля и защищая пассажиров внутри. Поэтому, если вы находитесь в автомобиле во время грозы, не рекомендуется выходить из него или прикасаться к металлическим частям.

Об этом пишет UAmotors.

Что делать, если гроза застала вас на открытой местности

Если вы оказались во время грозы на открытой местности, где нет возможности укрыться в автомобиле или здании, необходимо немедленно принять меры предосторожности:

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Найдите естественное углубление: Спуститесь в овраг, канаву или другое природное углубление. Это поможет снизить вероятность прямого попадания молнии.

Избегайте металлических предметов: Держитесь подальше от любых металлических объектов, таких как заборы, столбы, линии электропередачи, а также снимите с себя металлические украшения.

Займите безопасную позу: Присядьте на корточки, обхватите колени руками и накройте голову. Держите ноги вместе, чтобы уменьшить площадь контакта с землей и избежать шагового напряжения. Не ложитесь на землю.

Не двигайтесь: Оставайтесь в этой позе до окончания грозы.

Помните, что человеческое тело является хорошим проводником электричества, поэтому даже небольшой контакт с металлом или пребывание на открытом участке во время грозы может быть очень опасным. Соблюдение этих простых правил значительно повысит вашу безопасность.

Напомним, в среду, 16 июля, в ряде областей Украины будут грозы, град и шквалы. Объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды.