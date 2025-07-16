Рада уволила премьера Шмыгаля и весь Кабмин

Денис Шмыгаль / © Associated Press

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Сегодня, 16 июля, были уволены премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и весь Кабинет министров.

За это проголосовала Верховная Рада. Соответствующее решение поддержал 261 нардеп.

© Telegram-канал Ярослава Железняка

Как пояснил нардеп Ярослав Железняк, сейчас все министры будут исполнять обязанности с приставками и.о. А завтра должны назначить нового премьер-министра.

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Напомним, что Деним Шмигаль неизменно состоял в должности премьера от 4 марта 2020 года — дольше всего в истории независимой Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский предложил Юлии Свириденко стать новой премьер-министром. Сама Свириденко рассказала, какие задачи поставил перед ней президент.

А вчера, 15 июля, Денис Шмыгаль написал заявление об отставке.

Слышно об отставке Дениса Шмыгаля активизировались в конце июня. Кто был в числе кандидатов на должность премьера, читайте по ссылке.

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