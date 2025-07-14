Зеленский предложил Свириденко стать премьером: детали

Владимир Зеленский и Юлия Свириденко / © Владимир Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил первому вице-премьеру — министру экономики Юлии Свириденко возглавить правительство.

Об этом глава государства сообщил в Сети.

Зеленский заявил, что встретился со Свириденко. Она доложила о выполнении договоренностей с европейскими и американскими партнерами по поддержке Украины, достигнутых в рамках конференции по восстановлению.

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Президент отметил, что «должны как можно быстрее реализовать все, что может поддержать стойкость нашего государства и общества».

Глава государства и министр также обсудили конкретные меры, которые смогут укрепить экономический потенциал Украины, расширить программы поддержки граждан и масштабировать наше собственное производство оружия.

«С этой целью начинаем трансформацию системы исполнительной власти в Украине. Я предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Ожидаю представления программы действий нового правительства в ближайшее время», — говорится в заявлении Зеленского.

Напомним, уже на этой неделе в Украине может измениться состав Кабинета министров. Издание «Суспільне» со ссылкой на источник информировало, что Зеленский предложит стать премьером Свириденко и встретится с ней 14 июля для обсуждения формата нового правительства и его состава. А пока что действующий премьер-министр Денис Шмыгаль может стать министром обороны.

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По информации от народного депутата Ярослава Железняка, Верховная Рада может провести значительные кадровые ротации в правительстве уже 16 июля.