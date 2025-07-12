ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
931
Время на прочтение
6 мин

Отпуск в Одессе 2025: сколько стоит отдохнуть вдвоем на берегу моря

Сколько обойдется отдохнуть вдвоем в Одессе на выходных — учитывая проезд, проживание, питание и развлечения.

Автор публикации
Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Отдых в Одессе 2025

Отдых в Одессе 2025 / © ТСН

Несмотря на вызовы военного времени, Одесса остается одним из самых популярных направлений отдыха в Украине. Даже сейчас город продолжает привлекать многих туристов. Свидетельством тому является настоящий ажиотаж на ж/д билеты — из Киева, Днепра и других областных центров они распроданы на неделю вперед.

Если вы планируете выходные на берегу Черного моря, ТСН.ua поможет вам спланировать путешествие. Мы подсчитали, сколько будет стоить двухдневный отдых в Одессе в июле 2025 года, учитывая нынешние реалии и актуальные цены.

Как добраться до Одессы: поезд, авто или автобус

Любое путешествие начинается с дороги. Рассмотрим для примера стоимость проезда в Одессу из Киева. Для киевлян доступными вариантами являются поезд, собственный автомобиль или автобус.

  • Поезд

Это комфортный и безопасный способ добраться до моря. Стоимость билетов на поезд варьируется в зависимости от класса вагона. Учитывая высокий спрос, следует покупать билеты заранее.

Примерная цена на июль 2025 года (купе, туда и обратно для двоих): около 2600 — 3200 грн. Например, билет на Интерсити+ во второй класс может стоить от 450 — 550 грн в одну сторону, купе — 650-800 грн. Цены динамичны и зависят от дня недели и времени приобретения.

Если все билеты в приложении «Укрзалізниці» на желаемую дату проданы, не расстраивайтесь раньше времени. Попытайтесь подключить автоматическую покупку. Приложение «Укрзалізниці» зарезервирует средства и приобретет билеты, как только появятся места. В противном случае вернет всю сумму на карту.

  • Автомобиль

Если вы любите свободу передвижения, собственное авто — лучший выбор. Расстояние из Киева до Одессы составляет около 500 км в одну сторону (1000 км туда и обратно).

Средняя цена бензина А-95 составляет около 59-62 грн/литр. При среднем расходе 9 л/100 км вам понадобится около 90 литров горючего.

Стоимость горючего: 90 литров * 60 грн/литр = 5400 — 5600 грн. В сумму можно добавить потенциальные расходы на кофе и перекусы на заправках.

  • Автобус

Автобус — это бюджетный вариант, позволяющий добраться до Одессы относительно быстро. Многие перевозчики предлагают рейсы из Киева в течение дня.

Примерная цена (туда и обратно для двоих): один билет в одну сторону стоит примерно 600-850 грн. Следовательно, на двоих в обе стороны это составит 2400 — 3400 грн.

Где остановиться: актуальные цены на отели

Одесса предлагает широкий выбор жилья — от эконом-вариантов до роскошных апартаментов. Стоимость проживания зависит от района, уровня комфорта и сезона. Забронировать номер удобно, быстро и безопасно можно на сайте Booking.com.

  • Бюджетный вариант (хостел/мини-гостиница)

Ориентировочная цена: от 800 — 1500 грн за двухместный номер/кровать-место в частном номере.

  • Средний класс (3-4 звезды, комфортный двухместный номер)

Этот сегмент предлагает оптимальное соотношение цены и качества, удобства и хорошего расположения. Примерная цена: от 1800 — 3500 грн за номер на одну ночь. Для комфортного отдыха можно ориентироваться на 2500 — 3000 грн.

  • Пятизвездочный отель (роскошный отдых)

Это вариант для тех, кто ищет максимальный комфорт, высокий уровень сервиса и эксклюзивные услуги: от 4000 — 9000+ грн за номер на одну ночь.

  • Аренда квартиры посуточно

Прекрасный вариант для тех, кто ищет домашний уют или путешествует с семьей. Цены зависят от района, количества комнат, ремонта и близости к морю:

  • Бюджетные варианты (1-комнатные, дальше от центра/моря): от 700 — 1500 грн в сутки.

  • Средний класс (1-2-комнатные, центр, ближе к морю, хороший ремонт): от 1500 — 2500 грн в сутки.

  • Премиум (новые ЖК, Аркадия, Французский бульвар, дизайнерский ремонт): от 2500 — 4000 + грн в сутки.

Сколько стоит питание в Одессе

Свежие морепродукты, местные деликатесы, уютные кафе и рестораны — выбор в Одессе огромен на любой бюджет.

Ориентировочные расходы на питание для двоих за 2 дня составят:

  • Завтраки в кафе: 2*(180-300 грн) = 360-600 грн за завтрак

  • Обед в кафе/ресторане: 700-1200 грн

  • Ужин в кафе/ресторане: 900-1800 грн

  • Перекусы, кофе и напитки: 250-500 грн

В общей сложности за два дня придется потратить примерно 4000 — 5000 грн, при условии питания в заведениях среднего уровня.

Развлечения и досуг: что посмотреть в Одессе

Даже в условиях военного положения Одесса не потеряла свой шарм. Прогулки по историческому центру, Приморскому бульвару и Дерибасовской бесплатны. Однако за другие развлечения придется заплатить.

Ориентировочные расходы на развлечения для двоих:

  • Обзорные экскурсии: 400-800 грн/чел.

  • Экскурсия в катакомбы: 550-700 грн/чел.

  • Посещение Оперного театра: от 350-700 грн/билет.

  • Музеи: 120-250 грн/билет.

В общем, если планируете посетить экскурсии, театр или музей во время уик-энда в Одессе, заложите на это 1200-2500 грн, в зависимости от ваших планов.

Общий бюджет уикенда в Одессе для двоих

Подытожим ориентировочные расходы для отдыха в Одессе на двоих на выходных.

Дорога:

  • Поезд (купе): 2600 — 3200 грн

  • Или авто (бензин): 5400 — 5600 грн

  • Или автобус: 2400 — 3400 грн

Проживание (1 ночь): 2500 — 3000 грн

Питание (2 дня): 4000 — 5000 грн

Развлечения: 1200 — 2500 грн

Следовательно, стоимость отдыха на выходных в Одессе для двоих будет составлять от 10 100 до 16 100 грн — в зависимости от выбранного варианта проезда.

Впрочем, это только ориентировочные расчеты. Вы можете сэкономить, выбирая более бюджетные варианты жилья и питания, или увеличить бюджет для более роскошного отдыха.

Пляжи Одессы во время военного положения: где можно купаться

Следует помнить, что во время военного положения безопасность — больше всего. В Одессе действуют ограничения по посещению пляжей, однако некоторые участки доступны для отдыха и купания.

По состоянию на июль 2025 года, Одесская областная военная администрация и местные органы власти разрешают посещение отдельных пляжей, прошедших проверку и отвечающих условиям безопасности.

Однако ситуация с безопасностью может быстро изменяться. Перед поездкой обязательно проверяйте актуальную информацию на официальных источниках Одесского ОВА, городского совета и ГСЧС Украины в Одесской области.

Среди пляжей, разрешенных для посещения и купания, при наличии укрытий рядом и соблюдения правил безопасности:

  • Пляж «Калетон» (доступен для всех, включая инклюзивные зоны).

  • Пляжи на 10-й и 14-й станциях Большого Фонтана (муниципальные участки, а также пляжи «Чайка», «Икра»).

  • Пляж «Дельфин».

  • Пляж «Золотой берег»

  • Пляж «Буфет на Малом Фонтане».

  • Пляж «Великофонтанский».

  • Пляж «Курортный» (отдельные проверенные участки).

  • Пляж «Аркадия» (отдельные участки).

Общие правила безопасности на разрешенных пляжах, которых необходимо строго соблюдать:

  • Купание и пребывание на пляже запрещено во время воздушной тревоги. Немедленно направляйтесь к ближайшему укрытию.

  • Купание запрещено во время шторма — от 2-х баллов и выше.

  • Запрещено находиться на гидротехнических сооружениях: пирсах, волнорезах, причалах.

  • Помните, что на разрешенных участках пляжа должны быть расположены спасательные посты и оборудованы укрытия или точки доступа к ним.

Атака РФ по Одессе в ночь на 7 июля

Напомним, ночью против 7 июля российская армия снова атаковала Украину беспилотниками. В крупных городах есть повреждения, погибшие и пострадавшие, в частности, в Одессе.

Руководитель Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате удара возник пожар в помещении охраны возле новостройки. Один из охранников погиб.

Также, по данным МВД, из-за вражеской атаки в Одессе повреждены 10 гаражных помещений, административное здание на территории СТО и несколько строительных вагончиков. Российские дроны уничтожили легковые, грузовые автомобили и автобус. На месте возникли пожары, потушенные спасателями.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie