Отпуск в Одессе 2025: сколько стоит отдохнуть вдвоем на берегу моря

Отдых в Одессе 2025 / © ТСН

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Несмотря на вызовы военного времени, Одесса остается одним из самых популярных направлений отдыха в Украине. Даже сейчас город продолжает привлекать многих туристов. Свидетельством тому является настоящий ажиотаж на ж/д билеты — из Киева, Днепра и других областных центров они распроданы на неделю вперед.

Если вы планируете выходные на берегу Черного моря, ТСН.ua поможет вам спланировать путешествие. Мы подсчитали, сколько будет стоить двухдневный отдых в Одессе в июле 2025 года, учитывая нынешние реалии и актуальные цены.

Как добраться до Одессы: поезд, авто или автобус

Любое путешествие начинается с дороги. Рассмотрим для примера стоимость проезда в Одессу из Киева. Для киевлян доступными вариантами являются поезд, собственный автомобиль или автобус.

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Поезд

Это комфортный и безопасный способ добраться до моря. Стоимость билетов на поезд варьируется в зависимости от класса вагона. Учитывая высокий спрос, следует покупать билеты заранее.

Примерная цена на июль 2025 года (купе, туда и обратно для двоих): около 2600 — 3200 грн. Например, билет на Интерсити+ во второй класс может стоить от 450 — 550 грн в одну сторону, купе — 650-800 грн. Цены динамичны и зависят от дня недели и времени приобретения.

Если все билеты в приложении «Укрзалізниці» на желаемую дату проданы, не расстраивайтесь раньше времени. Попытайтесь подключить автоматическую покупку. Приложение «Укрзалізниці» зарезервирует средства и приобретет билеты, как только появятся места. В противном случае вернет всю сумму на карту.

Автомобиль

Если вы любите свободу передвижения, собственное авто — лучший выбор. Расстояние из Киева до Одессы составляет около 500 км в одну сторону (1000 км туда и обратно).

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Средняя цена бензина А-95 составляет около 59-62 грн/литр. При среднем расходе 9 л/100 км вам понадобится около 90 литров горючего.

Стоимость горючего: 90 литров * 60 грн/литр = 5400 — 5600 грн. В сумму можно добавить потенциальные расходы на кофе и перекусы на заправках.

Автобус

Автобус — это бюджетный вариант, позволяющий добраться до Одессы относительно быстро. Многие перевозчики предлагают рейсы из Киева в течение дня.

Примерная цена (туда и обратно для двоих): один билет в одну сторону стоит примерно 600-850 грн. Следовательно, на двоих в обе стороны это составит 2400 — 3400 грн.

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Где остановиться: актуальные цены на отели

Одесса предлагает широкий выбор жилья — от эконом-вариантов до роскошных апартаментов. Стоимость проживания зависит от района, уровня комфорта и сезона. Забронировать номер удобно, быстро и безопасно можно на сайте Booking.com.

Бюджетный вариант (хостел/мини-гостиница)

Ориентировочная цена: от 800 — 1500 грн за двухместный номер/кровать-место в частном номере.

Средний класс (3-4 звезды, комфортный двухместный номер)

Этот сегмент предлагает оптимальное соотношение цены и качества, удобства и хорошего расположения. Примерная цена: от 1800 — 3500 грн за номер на одну ночь. Для комфортного отдыха можно ориентироваться на 2500 — 3000 грн.

Пятизвездочный отель (роскошный отдых)

Это вариант для тех, кто ищет максимальный комфорт, высокий уровень сервиса и эксклюзивные услуги: от 4000 — 9000+ грн за номер на одну ночь.

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Аренда квартиры посуточно

Прекрасный вариант для тех, кто ищет домашний уют или путешествует с семьей. Цены зависят от района, количества комнат, ремонта и близости к морю:

Бюджетные варианты (1-комнатные, дальше от центра/моря): от 700 — 1500 грн в сутки.

Средний класс (1-2-комнатные, центр, ближе к морю, хороший ремонт): от 1500 — 2500 грн в сутки.

Премиум (новые ЖК, Аркадия, Французский бульвар, дизайнерский ремонт): от 2500 — 4000 + грн в сутки.

Сколько стоит питание в Одессе

Свежие морепродукты, местные деликатесы, уютные кафе и рестораны — выбор в Одессе огромен на любой бюджет.

Ориентировочные расходы на питание для двоих за 2 дня составят:

Завтраки в кафе: 2*(180-300 грн) = 360-600 грн за завтрак

Обед в кафе/ресторане: 700-1200 грн

Ужин в кафе/ресторане: 900-1800 грн

Перекусы, кофе и напитки: 250-500 грн

В общей сложности за два дня придется потратить примерно 4000 — 5000 грн, при условии питания в заведениях среднего уровня.

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Развлечения и досуг: что посмотреть в Одессе

Даже в условиях военного положения Одесса не потеряла свой шарм. Прогулки по историческому центру, Приморскому бульвару и Дерибасовской бесплатны. Однако за другие развлечения придется заплатить.

Ориентировочные расходы на развлечения для двоих:

Обзорные экскурсии: 400-800 грн/чел.

Экскурсия в катакомбы: 550-700 грн/чел.

Посещение Оперного театра: от 350-700 грн/билет.

Музеи: 120-250 грн/билет.

В общем, если планируете посетить экскурсии, театр или музей во время уик-энда в Одессе, заложите на это 1200-2500 грн, в зависимости от ваших планов.

Общий бюджет уикенда в Одессе для двоих

Подытожим ориентировочные расходы для отдыха в Одессе на двоих на выходных.

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Дорога:

Поезд (купе): 2600 — 3200 грн

Или авто (бензин): 5400 — 5600 грн

Или автобус: 2400 — 3400 грн

Проживание (1 ночь): 2500 — 3000 грн

Питание (2 дня): 4000 — 5000 грн

Развлечения: 1200 — 2500 грн

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Следовательно, стоимость отдыха на выходных в Одессе для двоих будет составлять от 10 100 до 16 100 грн — в зависимости от выбранного варианта проезда.

Впрочем, это только ориентировочные расчеты. Вы можете сэкономить, выбирая более бюджетные варианты жилья и питания, или увеличить бюджет для более роскошного отдыха.

Пляжи Одессы во время военного положения: где можно купаться

Следует помнить, что во время военного положения безопасность — больше всего. В Одессе действуют ограничения по посещению пляжей, однако некоторые участки доступны для отдыха и купания.

По состоянию на июль 2025 года, Одесская областная военная администрация и местные органы власти разрешают посещение отдельных пляжей, прошедших проверку и отвечающих условиям безопасности.

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Однако ситуация с безопасностью может быстро изменяться. Перед поездкой обязательно проверяйте актуальную информацию на официальных источниках Одесского ОВА, городского совета и ГСЧС Украины в Одесской области.

Среди пляжей, разрешенных для посещения и купания, при наличии укрытий рядом и соблюдения правил безопасности:

Пляж «Калетон» (доступен для всех, включая инклюзивные зоны).

Пляжи на 10-й и 14-й станциях Большого Фонтана (муниципальные участки, а также пляжи «Чайка», «Икра»).

Пляж «Дельфин».

Пляж «Золотой берег»

Пляж «Буфет на Малом Фонтане».

Пляж «Великофонтанский».

Пляж «Курортный» (отдельные проверенные участки).

Пляж «Аркадия» (отдельные участки).

Общие правила безопасности на разрешенных пляжах, которых необходимо строго соблюдать:

Купание и пребывание на пляже запрещено во время воздушной тревоги. Немедленно направляйтесь к ближайшему укрытию.

Купание запрещено во время шторма — от 2-х баллов и выше.

Запрещено находиться на гидротехнических сооружениях: пирсах, волнорезах, причалах.

Помните, что на разрешенных участках пляжа должны быть расположены спасательные посты и оборудованы укрытия или точки доступа к ним.

Атака РФ по Одессе в ночь на 7 июля

Напомним, ночью против 7 июля российская армия снова атаковала Украину беспилотниками. В крупных городах есть повреждения, погибшие и пострадавшие, в частности, в Одессе.

Руководитель Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате удара возник пожар в помещении охраны возле новостройки. Один из охранников погиб.

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Также, по данным МВД, из-за вражеской атаки в Одессе повреждены 10 гаражных помещений, административное здание на территории СТО и несколько строительных вагончиков. Российские дроны уничтожили легковые, грузовые автомобили и автобус. На месте возникли пожары, потушенные спасателями.