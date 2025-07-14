Зеленский встретился с Келлогом: о чем говорили

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины встретился со спецпредставителем Трампа — генералом Китом Келлогом. Был продуктивный разговор.

Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в Telegram.

По словам Зеленского, во время разговора обсудили путь к миру и то, что практически можно сделать вместе, чтобы его приблизить.

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«Это усиление ПВО для Украины, совместное производство, закупки оборонного вооружения вместе с Европой. И, конечно, санкции против России и тех, кто ей помогает. Надеемся на лидерство Соединенных Штатов, ведь понятно, что Москва останавливаться не будет, если ее неадекватные амбиции не остановить силой», — сказал он.

Зеленский поблагодарил Келлога за этот визит в Украину, а также президента Трампа за важные сигналы поддержки и положительные решения для обеих наших стран.

«Ценим поддержку американского народа», — завершил Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации.

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Президент внес продление военного положения и мобилизации на 90 дней. На этой пленарной неделе парламент снова, уже в 16-й раз, проголосует за них. Соответственно, продление будет с 7 августа 2025 года до 5 ноября 2025 года», — написал нардеп Ярослав Железняк.