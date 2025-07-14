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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
419
Время на прочтение
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Погода на 15 июля: температура достигнет новых рекордов

Контрастная температура будет сохраняться в Украине, но в регионах, куда пришло похолодание, будет наблюдаться тенденция к жаре.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Жарче всего будет на юге, востоке и в центральных областях

Жарче всего будет на юге, востоке и в центральных областях / © Associated Press

Во вторник, 15 июля, погода в Украине не изменится. Температура воздуха будет составлять в южной части и на юго-востоке +33…37°C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Кратковременные дожди с грозами пройдут в западных областях. Есть вероятность только ночью и утром местных дождей в северной части Украины. Юг, восток, значительная часть центральных областей будет длительное время относиться к сухой жаркой воздушной массе», — уточнила она.

На востоке днем прогнозируют +30. Ночью 34°C. На севере будет +27… 30°C, а в центральной части +28… Ночью 33°C. В западных областях будет +24… Ночью 28°C.

В Киеве в ближайшую ночь и утром возможен локальный дождь и гроза, однако в течение дня вторника будет сухо, ожидается +28…30°C.

Напомним, в Украине ожидается очень высокий скачок температуры воздуха.

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Дата публикации
Количество просмотров
419
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