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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Зеленський зустрівся із Келлогом: про що говорили

Зеленський та Келлог обговорили посилення ППО для України, спільне виробництво, закупівлі оборонного озброєння разом із Європою.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України зустрівся зі спецпредставником Трампа — генералом Кітом Келлогом. Була продуктивна розмова.

Про це повідомив український лідер Володимир Зеленський у Telegram.

За словами Зеленського, під час розмови обговорили шлях до миру й те, що практично можемо зробити разом, щоб його наблизити.

“Це посилення ППО для України, спільне виробництво, закупівлі оборонного озброєння разом із Європою. І звісно, санкції проти Росії та тих, хто їй допомагає. Сподіваємося на лідерство Сполучених Штатів, адже зрозуміло, що Москва зупинятися не буде, якщо її неадекватні амбіції не спинити силою”, — каже він.

Зеленський подякував Келлогу за цей візит в Україну, а також президентові Трампу за важливі сигнали підтримки та позитивні рішення для обох наших країн.

“Цінуємо підтримку американського народу”, — завершив Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про подовження воєнного стану та мобілізації.

«Президент вніс подовження воєнного стану та мобілізації на 90 днів. На цьому пленарному тижні парламент знову, вже 16-й раз, проголосує за них. Відповідно подовження буде від 7 серпня 2025 року до 5 листопада 2025 року», — написав нардеп Ярослав Железняк.

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