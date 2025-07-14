Зеленський зустрівся із Келлогом: про що говорили

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України зустрівся зі спецпредставником Трампа — генералом Кітом Келлогом. Була продуктивна розмова.

Про це повідомив український лідер Володимир Зеленський у Telegram.

За словами Зеленського, під час розмови обговорили шлях до миру й те, що практично можемо зробити разом, щоб його наблизити.

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“Це посилення ППО для України, спільне виробництво, закупівлі оборонного озброєння разом із Європою. І звісно, санкції проти Росії та тих, хто їй допомагає. Сподіваємося на лідерство Сполучених Штатів, адже зрозуміло, що Москва зупинятися не буде, якщо її неадекватні амбіції не спинити силою”, — каже він.

Зеленський подякував Келлогу за цей візит в Україну, а також президентові Трампу за важливі сигнали підтримки та позитивні рішення для обох наших країн.

“Цінуємо підтримку американського народу”, — завершив Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про подовження воєнного стану та мобілізації.

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«Президент вніс подовження воєнного стану та мобілізації на 90 днів. На цьому пленарному тижні парламент знову, вже 16-й раз, проголосує за них. Відповідно подовження буде від 7 серпня 2025 року до 5 листопада 2025 року», — написав нардеп Ярослав Железняк.