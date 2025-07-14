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- Укрaїнa
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В Україні оголошена повномасштабна повітряна тривога
Повітряна тривога по всій Україні. Зліт МіГ-31К. Пройдіть до укриття.
Сьогодні, 14 липня, в Україні оголошена повномасштабна повітряна тривога.
Повідомляється про зліт ворожого МіГ-31К, носія «Кинджалів».
Нагадаємо, 14 липня росіяни атакували Україну чотирма зенітними керованими ракетами С-300/400 із Курської області, а також 136 дронами з різних напрямків.
Протиповітряна оборона збила 61 ворожий безпілотник на півночі, сході та в центрі країни.
Ще 47 дронів-імітаторів локаційно втрачені або подавлені РЕБ. Влучання 28 БпЛА зафіксували у 10 місцях, збиті уламки впали на чотирьох локаціях.