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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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706
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В Україні оголошена повномасштабна повітряна тривога

Повітряна тривога по всій Україні. Зліт МіГ-31К. Пройдіть до укриття.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
В Україні оголошена повномасштабна повітряна тривога

© Getty Images

Сьогодні, 14 липня, в Україні оголошена повномасштабна повітряна тривога.

Повідомляється про зліт ворожого МіГ-31К, носія «Кинджалів».

Нагадаємо, 14 липня росіяни атакували Україну чотирма зенітними керованими ракетами С-300/400 із Курської області, а також 136 дронами з різних напрямків.

Протиповітряна оборона збила 61 ворожий безпілотник на півночі, сході та в центрі країни.

Ще 47 дронів-імітаторів локаційно втрачені або подавлені РЕБ. Влучання 28 БпЛА зафіксували у 10 місцях, збиті уламки впали на чотирьох локаціях.

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