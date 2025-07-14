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- Украина
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В Украине объявлена полномасштабная воздушная тревога
Воздушная тревога по всей Украине. Взлет МиГ-31К. Пройдите в укрытие.
Сегодня, 14 июля, в Украине объявлена полномасштабная воздушная тревога.
Сообщается о взлете вражеского МиГ-31К, носителя «Кинжалов».
Напомним, 14 июля россияне атаковали Украину четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300/400 из Курской области, а также 136 дронами из разных направлений.
Противовоздушная оборона сбила 61 вражеский беспилотник на севере, востоке и в центре страны.
Еще 47 дронов-имитаторов локационно потеряны или подавлены РЭБ. Попадания 28 БпЛА зафиксировали в 10 местах, сбитые обломки упали на четырех локациях.