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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Украине объявлена полномасштабная воздушная тревога

Воздушная тревога по всей Украине. Взлет МиГ-31К. Пройдите в укрытие.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В Украине объявлена полномасштабная воздушная тревога

© Getty Images

Сегодня, 14 июля, в Украине объявлена полномасштабная воздушная тревога.

Сообщается о взлете вражеского МиГ-31К, носителя «Кинжалов».

Напомним, 14 июля россияне атаковали Украину четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300/400 из Курской области, а также 136 дронами из разных направлений.

Противовоздушная оборона сбила 61 вражеский беспилотник на севере, востоке и в центре страны.

Еще 47 дронов-имитаторов локационно потеряны или подавлены РЭБ. Попадания 28 БпЛА зафиксировали в 10 местах, сбитые обломки упали на четырех локациях.

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