Зеленский объяснил, чего добивается Путин атаками по Украине

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский во время официального открытия Конференции по восстановлению Украины в Риме 10 июля рассказал присутствующим об очередной массированной атаке РФ на украинские города.

«Только этой ночью они совершили очередную массированную атаку по Украине, в основном по Киеву. Были задействованы „Шахеды“. Украинцы сейчас сталкиваются с атаками сотен, сотен этих дронов каждую, каждую ночь. Это чистый терроризм», — сказал он.

Президент также напомнил, что ночью накануне россияне запустили более 700 дронов и ракет, в эту ночь — около 400.

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«И они стараются делать это как можно чаще. И это именно то, чего хочет Путин, чтобы наши люди страдали, чтобы бежали из Украины и чтобы дома, школы, сама жизнь была уничтожена повсюду, не только у передовой», — добавил президент.

Напомним, в ночь на 10 июля россияне атаковали Украину 415 дронами и ракетами. Основное направление удара — Киев.

По данным Воздушных сил, ПВО сбила 178 целей: 164 дрона, 8 ракет «Искандер-М» и 6 ракет Х-101. Кроме того, 204 дрона/ракеты — локационно потерянные/подавленные РЭБ.

В Киеве во время атаки погибли два человека. Также есть много раненых.

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