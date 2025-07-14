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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Зеленський запропонував Свириденко стати прем’єркою: деталі

доповнюється…

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Володимир Зеленський і Юлія Свириденко

Володимир Зеленський і Юлія Свириденко / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський запропонував першій віцепрем’єрці — міністерці економіки Юлія Свириденко очолити уряд.

Про це глава держави повідомив у Мережі.

Зеленський заявив, що зустрівся зі Свириденко. Вона доповіла про виконання домовленостей із європейськими та американськими партнерами щодо підтримки України, досягнутих в межах конференції з відновлення.

Президент зазначив, що «маємо якнайшвидше реалізувати все, що може підтримати стійкість нашої держави та суспільства».

Глава держави та міністерка також обговорили конкретні заходи, які зможуть зміцнити економічний потенціал України, розширити програми підтримки громадян та масштабувати наше власне виробництво зброї.

«З цією метою починаємо трансформацію системи виконавчої влади в Україні. Я запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу. Очікую на представлення програми дій нового уряду найближчим часом», — йдеться в заяві Зеленського.

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