Юлія Свириденко / © Associated Press

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Крісло прем’єр-міністра України може зайняти Юлія Свириденко. Президент України Володимир Зеленський запропонував їй очолити уряд.

«Я запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу. Очікую на представлення програми дій нового уряду найближчим часом», — зазначив президент.

Що відомо про Юлію Свириденко — читайте нижче.

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Де народилася та навчалася Свириденко

Свириденко народилася 25 грудня 1985 року у місті Чернігів. 2003 року закінчила Чернігівську ЗОШ №1 з поглибленим вивченням іноземних мов.

Потім вступила до Київського національного торговельно-економічного університету, який 2008 року закінчила з відзнакою та здобула ступінь магістра за спеціальністю «Менеджмент антимонопольної діяльності».

Того ж року вступила до аспірантури Київського національного торговельно-економічного університету за спеціальністю «Економіка та управління національним господарством».

Крім основної освіти, вона також навчалася на різних післядипломних програмах, отримавши також спеціальність бухгалтера та сертифікованого Фондом держмайна спеціаліста з оцінки нерухомості та обладнання та оцінки бізнесу, цінних паперів, нематеріальних активів та інтелектуальної власності.

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Юлія Свириденко / © Associated Press

Кар’єра

2015 року Свириденко призначили спочатку радницею очільника Чернігівської ОДА, а від серпня 2015 року — очільником Департаменту економічного розвитку у цій же адміністрації. Далі — нові підвищення: у вересні 2017 року вона стала в.о., а від 2018 року вже першим заступником очільника Чернігівської ОДА.

29 вересня 2019 року Свириденко стала заступницею міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

У грудні 2019-го її обрали очільницею правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

У липні Свириденко призначили першою заступницею міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

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Однак вже менш ніж через півроку вона стала заступницею Єрмака (грудень 2020 рік), замінивши на посаді Юлію Ковалів. В ОП вона займається економічними питаннями, зв’язками з інвесторами.

Юлія Свириденко / © Associated Press

Сім’я

Свириденко народилася у сім’ї службовців. Її батько був очільником Чернігівського територіального відділення Антимонопольного комітету України, а мати працювала в апараті обласної ради.

Вона одружена. Разом пара виховує доньку Софію. Також у Свириденко є брат Віталій.

Нагадаємо, 16 червня народний депутат України Ярослав Железняк припустив, що Офіс президента найближчим часом може планувати відставку Шмигаля та всього уряду. Він стверджував, що це підтвердили «одразу три джерела». Нардеп пояснював це тим, що уряд втратив підтримку навіть серед своїх депутатів, а його провали «тільки накопичуються».

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Нардеп писав, що єдиною кандидаткою на заміну Шмигалю залишилась Юлія Свириденко. Він припускав, що для того, щоб зробити відставку Шмигаля можливою, у Закон «Про правовий режим воєнного стану» внесуть відповідну правку.