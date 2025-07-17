Юлія Свириденко стала прем’єр-міністеркою України: рішення Ради

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко / © Юлія Свириденко

Реклама

Новина була доповнена додатковими матеріалами

Верховна Рада України 17 липня затвердила кандидатуру Юлії Свириденко на посаду прем’єр-міністра. Свої голоси за це рішення віддали 262 народних депутати.

Про це із засідання парламенту повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Результати голосування за Юлію Свириденко за фракціями:

Реклама

«Слуга народу» — 201 голос,

«Європейська Солідарність» — 0,

«Батьківщина» — 0,

«Голос» — 1,

«Відновлення» — 10,

«За майбутнє» — 12,

група «Довіра» — 15,

позафракційні — 13.

Результати голосування в парламенті за призначення Юлії Свириденко очільницею уряду / © Telegram-канал Ярослава Железняка

Результати голосування в парламенті за призначення Юлії Свириденко очільницею уряду / © Telegram-канал Ярослава Железняка

Зауважимо, що Свириденко стала другою жінкою-очільницею уряду за історію незалежності України. До цього вона обіймала посаду першої віцепрем’єрки — міністерки економіки.

Нагадаємо, 16 липня парламент ухвалив рішення про звільнення Дениса Шмигаля з посади прем’єр-міністра. Також у відставку відправили весь уряд. Вже ввечері до Ради надійшло подання від президента Володимира Зеленського про призначення на посаду прем’єра Свириденко.

Напередодні політикиня назвала завдання для нового уряду. Йдеться про зміцнення економічного потенціалу держави; розширення програм підтримки українців; масштабування виробництва власної зброї. Найпершим своїм завданням Свириденко назвала забезпечення Сил оборони.

Що відомо про Юлію Свириденко?

Юлія Анатоліївна Свириденко — українська державна діячка, економістка.

Реклама

Народилася 25 грудня 1985 року у Чернігові. Закінчила Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана за спеціальністю «Міжнародна економіка».

Свою кар’єру починала як спеціалістка у департаменті економіки Чернігівської ОДА.

2015 року стала директоркою департаменту економічного розвитку Чернігівської області.

2018 року — виконувачка обов’язків голови Чернігівської ОДА.

2019 року призначена заступницею міністра економіки України.

Протягом 2020-2021 років — заступниця керівника Офісу президента України з економічних питань.

Від листопада 2021 року обіймала посаду першого віцепрем’єр-міністра — міністра економіки України в уряді Дениса Шмигаля.

Свириденко координувала економічну політику України в умовах повномасштабної війни, працювала над залученням інвестицій, підтримкою бізнесу, реформами у сфері праці, приватизації та дерегуляції. Вона також активно представляла Україну на міжнародних економічних форумах та переговорах.