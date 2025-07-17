"Динамо" презентувало нову форму на сезон-2025/26 (фото, відео)

Віталій Буяльський та Андрій Ярмоленко / © ФК Динамо Київ

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Київське "Динамо" презентувало нову ігрову форму на сезон-2025/26.

"Біло-сині" отримали домашній і виїзний комплекти екіпірування, в яких гратимуть матчі наступної кампанії.

Головною деталлю нової форми стала третя зірка над емблемою клубу на знак 30-го чемпіонства в історії "Динамо", яке було здобуто в сезоні-2024/25.

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Зазначимо, що кожна зірка символізує десять виграних чемпіонських титулів. "Динамо" тепер має 30 чемпіонств: 13 – у чемпіонатах СРСР і 17 – у чемпіонатах України.

Віталій Буяльський та Андрій Ярмоленко / © ФК Динамо Київ

"Динамо" Київ та компанія New Balance презентують домашній та виїзний комплекти форми нашої команди на сезон-2025/26, дизайн, натхненний Києвом, його графіті-культурою, ритмом вулиць і багаторічною підтримкою вболівальників.

Футбольний сезон-2024/25 став особливий для клубу, який відсвяткував своє 30-те чемпіонство, провівши чемпіонат без жодної поразки. Саме тому третя зірка над емблемою стала ключовим символом та елементом нової форми. Футбольний клуб "Динамо" Київ, гравці, тренерський штаб і керівництво присвячують це чемпіонство та третю зірку кожному захиснику й кожній захисниці, які боронять нашу землю, свободу і майбутнє. Це наш щирий жест поваги, підтримки та вдячності", – йдеться на офіційному сайті столичного клубу.

Новий сезон "Динамо" розпочне матчами 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів з мальтійським клубом "Хамрун Спартанс". Поєдинки відбудуться 22 та 29 липня.

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Перший матч підопічні Олександра Шовковського проведуть на Мальті, тоді як гра у відповідь номінально буде домашньою для киян і відбудеться у польському Любліні.

Якщо "Динамо" пройде другий раунд кваліфікації Ліги чемпіонів, то гарантовано матиме єврокубкову осінь – потрапить щонайменше до основної стадії Ліги конференцій.

У стартовому турі нового сезону УПЛ "біло-сині" 2 серпня зіграють на виїзді з "Вересом".