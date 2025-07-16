Визначився перший суперник "Динамо" у кваліфікації Ліги чемпіонів

"Динамо" Київ / © ФК Динамо Київ

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Київське "Динамо" дізналося свого суперника у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Команда Олександра Шовковського позмагається з мальтійським клубом "Хамрун Спартанс", який у першому відбірковому раунді найпрестижнішого єврокубка за сумою двох матчів здолав литовський "Жальгіріс".

Перший поєдинок у Литві завершився перемогою "Жальгіріса" з рахунком 2:0, але у грі-відповіді "Хамрун Спартанс" на своєму полі нівелював відставання (2:0), а потім тріумфував у серії пенальті (11:10 ).

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Матчі між "Динамо" і "Хамрун Спартанс" відбудуться 22 та 29 липня. Перший поєдинок "біло-сині" проведуть на Мальті, тоді як гра у відповідь номінально буде домашньою для киян.

Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

Якщо "Динамо" пройде другий раунд кваліфікації Ліги чемпіонів, то гарантовано матиме єврокубкову осінь – потрапить щонайменше до основної стадії Ліги конференцій.