Армія РФ уночі вдарила дронами та ракетою: скільки повітряних цілей знищила ППО

Атака РФ

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Вночі 16 липня РФ вдарила по Україні ударними дронами та ракетою «Іскандер». Збито 198 ворожих БпЛА типу Shahed.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Деталі обстрілу України 16 липня

Як зазначається, у ніч проти 16 липня російські війська вдарили по Україні балістичною ракетою «Іскандер-М». Запуск фіксувався з Криму. Також було запущено 400 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Шаталово, Брянськ, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ., Чауда — ТОТ Криму. Уточнюється, що 255 із них — «Шахеди».

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Під удар потрапили такі українські міста: Кривий Ріг, Харків, Вінниця.

До відбиття атаки залучалася авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

«За попередніми даними станом на 08:30 протиповітряною обороною збито 198 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни», — наголосили у відомстві.

Також 145 дронів-імітаторів є локаційно втраченими/подавленими РЕБ.

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Втім зафіксовано влучання 1 ракети та 57 БпЛА у 12 локаціях. Є падіння уламків збитих дронів на 2 локаціях.

Нагадаємо, вночі проти 16 липня російські військові атакували Вінницю. На жаль, не минулося без потерпілих. Є влучання по об’єктах промислової інфраструктури:

на одному пожежу локалізовано;

на іншому рятувальники ще над цим працюють.

Окрім того, в області у житлових будинках пошкоджено покрівлі, вікна, двері.

П’ять травмованих людей мають опіки. Двоє потерпілих у важкому стані, троє — у середньому.

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Як відомо, вночі місто атакували 28 БпЛА. З них орієнтовно 18 цілей знищено.