Зміни у Кабміні - це фальстарт перед виборами - експерт

Кабінет міністрів / © ТСН.ua/Юлія Желонкіна

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Перезавантаження уряду, яке відбулося останнім часом, більше нагадує показуху, а не справжні зміни.

Таку думку висловив політтехнолог Віталій Бала в ефірі КИЇВ24.

Він зазначив, що ключові міністри з уряду Дениса Шмигаля залишаються на своїх посадах і в новому складі Кабміну на чолі з Юлією Свириденко.

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«Треба було щось продемонструвати, певну зміну, ніби перезавантаження, але я це називаю фейковою зміною, бо всі ключові міністри залишаються на місцях», — підкреслив Бала.

За його словами, Юлія Свириденко, яка очолює уряд, була міністром економіки ще з 2021 року і мала реалізувати головні завдання в економіці, зокрема з виробництва дронів та інших стратегічних напрямків, але цього не сталося.

«Очікувати кардинальних змін від неї поки що не варто», — вважає експерт.

Віталій Бала також звернув увагу на критично низький рівень довіри до нинішнього уряду, зокрема й до Свириденко: «Рівень довіри до Кабміну — близько 3%, тобто фактично відсутній».

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Щодо відставки прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, який тепер має очолити Міністерство оборони, політтехнолог зауважив: «Якщо прем’єра відправляють у відставку, це означає, що він не справлявся, але його призначають на ключову посаду».

За словами Бали, реальна мета такого кадрового перезавантаження може бути пов’язана з майбутніми виборами. Проте, на його думку, цей крок є радше початком процесу, ніж його завершенням, і навіть вважає його «фальстаром».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Верховна Рада 16 липня звільнила Дениса Шмигаля з посади прем’єр-міністра, можливо він стане міністром оборони. Новим прем’єром має стати Юлія Свириденко, чиїй кандидатурі ще належить отримати підтримку парламенту. Окрім цього, очікуються кадрові зміни у кількох міністерствах, зокрема віцепрем’єрка Ольга Стефанішина залишить посаду, а її замінить або Тарас Качка, або Всеволод Ченцов.

Окрім того, джерела повідомляли, що 16 липня фракція «Слуга народу» проведе засідання, і, за наявними даними, у ньому може взяти участь президент України Володимир Зеленський.

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