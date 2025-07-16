Мільйони за мовчання: буддійські ченці стали жертвами спокуси та шантажу

Поліція Таїланда підозрює жінку у вимаганні грошей у буддійських ченців за приховування сексуальних стосунків з ними

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Центральне слідче бюро Королівської поліції Таїланду у вівторок, 15 липня, заарештувала жінку, яка нібито схилила низку буддійських ченців до сексуальних стосунків, а потім чинила на них психологічний тиск та вимагала величезні гроші за своє мовчання.

Про це пише CNN.

Можливе порушення обітниці безшлюбності для ченців сколихнуло буддійські інституції та привернуло увагу тайської громадськості останніми тижнями. Щонайменше дев’ять настоятелів та старших ченців, причетних до скандалу, були позбавлені сану та вигнані з монастирів та храмів.

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Деталі арешту та вимагання

Вілаван Емсават, якій близько 30 років, була заарештована у своєму будинку в провінції Нонтхабурі, на північ від столиці Бангкока. Їй висунуто звинувачення у вимаганні, відмиванні грошей та отриманні викраденого майна. Поліція повідомила, що відстежила гроші, переказані їй старшим ченцем з банківського рахунку, що належав його храму на півночі Таїланду.

Вілаван не робила заяв після арешту, і неясно, чи має вона юридичного представника. У розмові з місцевими ЗМІ до арешту вона визнала стосунки лише з одним ченцем.

Скандали за участю ченців виникають у Таїланді кілька разів на рік, але зазвичай не стосуються старших членів духовенства. Цей випадок також привернув увагу до великих сум грошей, які люди жертвують храмам, а потім цими коштами практично одноосібно розпоряджаються настоятелі, що різко контрастує з поміркованим життям, яке вони повинні вести згідно з канонами своєї релігії.

Поліція заявила, що Вілаван навмисно обирала саме старших ченців, щоб отримати максимальну фінансову вигоду. Слідство вже встановило кілька фактів переказу великих сум грошей від ченців на банківські рахунки Вілаван. За останні три роки сексуальна шантажистка отримала від своїх жертв близько 385 мільйонів батів, що еквівалентно майже 12 мільйонам доларів США. Але більшість коштів жінка одразу витрачала в онлайн-казино, повідомила поліція.

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Заступник комісара Центрального слідчого бюро Ярункіат Панкаєв заявив, що розслідування почалося минулого місяця після того, як настоятель відомого храму в Бангкоку раптово склав свій сан та покинув чернецтво. Слідчі виявили, що настоятеля нібито шантажувала Вілаван через їхні романтичні стосунки. Вона сказала ченцю, що вагітна, і попросила його виплатити 7,2 мільйона батів ($222 000) «фінансової допомоги» на дитину. Тому поліція дійшла висновку, що діяльність шантажистки потрібно негайно припинити.

«Ця жінка була небезпечна, тому нам потрібно було заарештувати її якомога швидше», — сказав заступник комісара.

Реакція влади та майбутні зміни

Тайські ЗМІ повідомили, що пошук у мобільних телефонах підозрюваної виявив десятки тисяч фотографій та відео, а також численні повідомлення у чатах, що свідчать про близькість з кількома ченцями, багато з яких могли бути використані для шантажу. Тайські ченці переважно є членами секти Тхеравада, яка вимагає від них не тільки утримуватись від сексу, а й навіть забороняє торкатися до жінки.

Виконуючий обов’язки прем’єр-міністра Таїланду Пхумтхам Вечаячай наказав урядовцям розглянути можливість посилення чинних законів, які регулюють діяльність ченців та храмів, зокрема зробити фінанси буддійських установ прозорими. За словами речника уряду Джирая Хунгсубми, це має «відновити підірвану довіру до буддизму».

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Центральне слідче бюро Таїланду створило сторінку у Facebook, де люди можуть повідомляти про ченців, які порушують правила поведінки та моралі.

«Ми будемо розслідувати справи ченців по всій країні. Я вважаю, що наслідки цього розслідування призведуть до багатьох змін», — запевнив Ярункіат.

Нагадаємо, у прифронтових містах України поблизу передової користується популярністю секс-індустрія. Журналісти з’ясували, як влаштований ринок сексуальних послуг під постійнмими обстрілами.