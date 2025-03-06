Вимагали гроші у містян: в Одесі судитимуть учасників ОЗГ, які вдавали співробітників ТЦК

В Одесі викрили чотирьох учасників організованої злочинної групи, які вдавали співробітників ТЦК. Вони вимагали гроші в одеситів за те, що "убезпечать" від мобілізації.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

За даними слідства, обвинувачені вистежували чоловіків призовного віку та, представляючись співробітниками поліції і ТЦК та СП, під приводом перевірки документів вимагали показувати військові посвідчення. Якщо вони отримували відмову, то залякували примусовим доставленням до ТЦК та вимагали гроші для вирішення цього питання.

"Встановлено, що в одному з випадків зловмисники отримали від потерпілого 38 тис. грн, в іншому — майже 41 тис. гривень. Після отримання грошей вони "заспокоювали" потерпілих, запевняючи, що їхні дані будуть внесені до бази "Оберіг", що нібито гарантувало їм відсутність проблем із мобілізацією", - повідомили правоохоронці.

Фігурантів затримали "на гарячому" у листопаді 2024 року. Вони мали отримати 4000 грн і 3000 доларів США від чергового потерпілого. В ході обшуків у них вилучено формений військовий одяг, гроші, зброю та інші речові докази.

"До складу угруповання увійшли особи з кримінальним минулим, а також експравоохоронець, який теж мав проблеми із законом. Наразі усі обвинувачені перебувають під вартою", - завершили у відомстві.

Нагадаємо, в Одесі чоловік розпорошив сльозогінний газ в обличчя одного з військових та здійснив декілька пострілів у його бік із травматичної зброї. Після цьго він втік.

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