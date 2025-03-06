Переможниця "Битви екстрасенсів" передбачила, чи "помиряться" Трамп і Зеленський

Яна Пасинкова зробила передбачення, якими будуть стосунки американського та українського лідерів. Що вона сказала.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова передбачила, чи поїде Зеленський, Макрон та Стармер до США.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова зазначила, що самі американці шоковані від того, що робить Трамп. Вона також прокоментувала ймовірний візит Володимира Зеленського, Кіра Стармера та Еммануеля Макрона до США та зустріч із Дональдом Трампом.

"Ще двічі попсихують і потім знайдуть спосіб якось примиритись", - сказала вона.

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