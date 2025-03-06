Победительница "Битвы экстрасенсов" предвидела, "помирятся ли" Трамп и Зеленский

Яна Пасинкова сделала предсказание, какими будут отношения американского и украинского лидеров. Что она сказала?

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Победительница "Битвы экстрасенсов ", таролог Яна Пасинкова предвидела, поедет ли Зеленский, Макрон и Стармер в США.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасинкова отметила, что сами американцы в шоке от того, что делает Трамп. Она также прокомментировала возможный визит Владимира Зеленского, Кира Стармера и Эммануэля Макрона в США и встречу с Дональдом Трампом.

"Еще дважды попсихуют и потом найдут способ как-нибудь примириться", — сказала она.

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