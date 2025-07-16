Изменения в Кабмине - это фальстарт перед выборами - эксперт

Кабинет министров / © ТСН.ua/Юлия Желонкина

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Перезагрузка правительства, которая произошла в последнее время, больше напоминает показуху, а не настоящие изменения.

Такое мнение высказал политтехнолог Виталий Бала в эфире КИЕВ24

Он отметил, что ключевые министры из правительства Дениса Шмыгаля остаются на своих должностях и в новом составе Кабмина во главе с Юлией Свириденко.

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«Надо было что-то продемонстрировать, определенное изменение, будто перезагрузка, но я это называю фейковой сменой, потому что все ключевые министры остаются на местах», — подчеркнул Бала.

По его словам, Юлия Свириденко, которая возглавляет правительство, была министром экономики еще с 2021 года и должна была реализовать главные задачи в экономике, в частности по производству дронов и других стратегических направлений, но этого не произошло.

«Ожидать кардинальных изменений от нее пока не стоит», — считает эксперт.

Виталий Бала также обратил внимание на критически низкий уровень доверия к нынешнему правительству, в том числе и к Свириденко: «Уровень доверия к Кабмину — около 3%, то есть фактически отсутствует».

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Относительно отставки премьер-министра Дениса Шмыгаля, который теперь должен возглавить Министерство обороны, политтехнолог отметил: «Если премьера отправляют в отставку, это означает, что он не справлялся, но его назначают на ключевую должность».

По словам Балы, реальная цель такой кадровой перезагрузки может быть связана с предстоящими выборами. Однако, по его мнению, этот шаг является скорее началом процесса, чем его завершением, и даже считает его «фальстаром».

Напомним, ранее мы писали о том, что Верховная Рада 16 июля уволила Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра, возможно он станет министром обороны. Новым премьером должна стать Юлия Свириденко, чьей кандидатуре еще предстоит получить поддержку парламента. Кроме этого, ожидаются кадровые изменения в нескольких министерствах, в частности вице-премьер Ольга Стефанишина покинет пост, а ее заменит или Тарас Качка, или Всеволод Ченцов.

Кроме того, источники сообщали, что 16 июля фракция «Слуга народа» проведет заседание, и, по имеющимся данным, в нем может принять участие президент Украины Владимир Зеленский.

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