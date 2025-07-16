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Изменения в Кабмине - это фальстарт перед выборами - эксперт
Эксперт считает перестановки в Кабмине имитацией изменений.
Перезагрузка правительства, которая произошла в последнее время, больше напоминает показуху, а не настоящие изменения.
Такое мнение высказал политтехнолог Виталий Бала в эфире КИЕВ24
Он отметил, что ключевые министры из правительства Дениса Шмыгаля остаются на своих должностях и в новом составе Кабмина во главе с Юлией Свириденко.
«Надо было что-то продемонстрировать, определенное изменение, будто перезагрузка, но я это называю фейковой сменой, потому что все ключевые министры остаются на местах», — подчеркнул Бала.
По его словам, Юлия Свириденко, которая возглавляет правительство, была министром экономики еще с 2021 года и должна была реализовать главные задачи в экономике, в частности по производству дронов и других стратегических направлений, но этого не произошло.
«Ожидать кардинальных изменений от нее пока не стоит», — считает эксперт.
Виталий Бала также обратил внимание на критически низкий уровень доверия к нынешнему правительству, в том числе и к Свириденко: «Уровень доверия к Кабмину — около 3%, то есть фактически отсутствует».
Относительно отставки премьер-министра Дениса Шмыгаля, который теперь должен возглавить Министерство обороны, политтехнолог отметил: «Если премьера отправляют в отставку, это означает, что он не справлялся, но его назначают на ключевую должность».
По словам Балы, реальная цель такой кадровой перезагрузки может быть связана с предстоящими выборами. Однако, по его мнению, этот шаг является скорее началом процесса, чем его завершением, и даже считает его «фальстаром».
Напомним, ранее мы писали о том, что Верховная Рада 16 июля уволила Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра, возможно он станет министром обороны. Новым премьером должна стать Юлия Свириденко, чьей кандидатуре еще предстоит получить поддержку парламента. Кроме этого, ожидаются кадровые изменения в нескольких министерствах, в частности вице-премьер Ольга Стефанишина покинет пост, а ее заменит или Тарас Качка, или Всеволод Ченцов.
Кроме того, источники сообщали, что 16 июля фракция «Слуга народа» проведет заседание, и, по имеющимся данным, в нем может принять участие президент Украины Владимир Зеленский.