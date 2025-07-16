Шмигаль очолить Міноборони: які завдання йому поставив президент

Денис Шмигаль / © скриншот з відео

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Міністерство оборони, яке запропоновано очолити колишньому прем’єр-міністру Денису Шмигалю, матиме більше впливу на сферу виробництва зброї, і української зброї повинно стати більше.

На цьому наголосив у своєму зверненні у середу, 16 липня, президент України Володимир Зеленський, повідомивши про те, що вже підписав документи до Верховної Ради України про Дениса Шмигаля як нового міністра оборони.

За його словами, про нові підходи до управління сферою оборони йшлося на сьогоднішній нараді за участі Дениса Шмигаля, Рустема Умєрова та Германа Сметаніна, який очолить Укроборонпром.

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«Через Міністерство оборони будуть управлятись і стратегічні галузі промисловості… Завдання дуже конкретне, чітке. Зараз української зброї на фронті, в усіх наших операціях — близько 40%. Це вже значно більше українського виробництва зброї, ніж будь-коли за час незалежності нашої держави. Обсяги дійсно великі. Але потрібно більше», — зазначив президент.

Володимир Зеленський заявив про необхідність збільшити можливості для ударів по території Росії, звідки прийшла війна на нашу землю.

«Щоб вони [росіяни] відчували, що вони зробили і яка ціна путінської відмови від припинення вогню та від справжнього миру. Ми маємо досягти рівня 50% української зброї за перші шість місяців роботи нового уряду, збільшуючи наше власне виробництво», — зазначив він.

Український президент також доручив Міністерству оборони «провести аудит усіх домовленостей із нашими партнерами».

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«Це й постачання за програмами допомоги, також це інвестиції у наше українське виробництво зброї, всі наші спільні проєкти», — пояснив він.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський повідомив, що Рустем Умєров відправиться послом до США замість Оксани Маркарової.