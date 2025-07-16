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Ветерани ДТЕК підтримають Усика під час бою в Лондоні
Ветерани, які після служби в Збройних силах України повернулися до роботи в компаніях ДТЕК та Метінвест, а також представники благодійної ініціативи Рінату Ахметова з допомоги оборонцям Маріуполя та членам їхніх родин «Серце Азовсталі», вирушили до Лондона, щоб підтримати Олександра Усика під час його бою.
Про це повідомили в компанії ДТЕК.
Поїздка відбулася в межах партнерства між Усиком і ДТЕК під гаслом «Майбутнє буде світлим – за нього варто боротися».
Подібні поїздки організовувалися ДТЕК і під час попередніх поєдинків Усика в Саудівській Аравії у травні та грудні 2024 року, і стали доброю традицією.
«З такою підтримкою наш чемпіон обов’язково переможе», – зазначили в ДТЕК.
Нагадаємо, партнерство ДТЕК та Олександра Усика спрямоване на мобілізацію зовнішньої допомоги для відновлення та захисту енергетичної