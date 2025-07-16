Ветераны ДТЭК поддержат Усика во время боя в Лондоне

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Об этом сообщили в компании ДТЭК.

Поездка прошла в рамках партнерства между Усиком и ДТЭК под лозунгом «Будущее будет светлым – за него стоит бороться».

Подобные поездки организовывались ДТЭК и во время предыдущих поединков Усика в Саудовской Аравии в мае и декабре 2024 года и стали доброй традицией.

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"С такой поддержкой наш чемпион обязательно победит", - отметили в ДТЭК.

Напомним, партнерство ДТЭК и Александра Усика направлено на мобилизацию внешней помощи для восстановления и защиты энергетической