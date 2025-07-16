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- Украина
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Ветераны ДТЭК поддержат Усика во время боя в Лондоне
Ветераны, после службы в Вооруженных силах Украины вернувшиеся к работе в компаниях ДТЭК и Метинвест, а также представители благотворительной инициативы Рината Ахметова по помощи защитникам Мариуполя и членам их семей «Сердце Азовстали», отправились в Лондон, чтобы поддержать Александра Усика во время его боя.
Об этом сообщили в компании ДТЭК.
Поездка прошла в рамках партнерства между Усиком и ДТЭК под лозунгом «Будущее будет светлым – за него стоит бороться».
Подобные поездки организовывались ДТЭК и во время предыдущих поединков Усика в Саудовской Аравии в мае и декабре 2024 года и стали доброй традицией.
"С такой поддержкой наш чемпион обязательно победит", - отметили в ДТЭК.
Напомним, партнерство ДТЭК и Александра Усика направлено на мобилизацию внешней помощи для восстановления и защиты энергетической