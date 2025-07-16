Россия потеряет миллионы людей: Путина предупредили об угрозе

Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

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Российского президента Владимира Путина предупредили, что из-за демографического кризиса государство-агрессор к концу десятилетия потеряет миллионы рабочих рук.

Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на заявление министра труда РФ Антона Котякова, которое цитировали российские государственные СМИ.

По его словам, к 2030 году в России может не хватать до трех миллионов рабочих рук.

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Ссылаясь на опрос 260 000 работодателей, Котяков заявил, что существует нехватка квалифицированных работников, особенно в строительстве и производстве.

К началу следующего десятилетия России нужно привлечь в экономику 10,9 миллиона человек, чтобы компенсировать 10,1 миллиона, которые выйдут на пенсию, и заполнить дополнительные 800 000 рабочих мест, добавил он.

Депутат Госдумы РФ Валерий Тумин из комитета экономической политики заявил, что старение населения и снижение рождаемости обострили нехватку рабочей силы в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и высокотехнологичном секторе.

Российский эксперт по демографии Игорь Ефремов рассказал Newsweek, что единственная мера, которую может предпринять российское правительство для решения проблемы дефицита, — это привлечение трудовых мигрантов, но это будет сложно, поскольку этот шаг будет рассматриваться как угроза безопасности.

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По его словам, дефицит рабочей силы в России продолжается уже много лет и привел к замедлению экономического роста и относительному ускорению инфляции. Эксперт назвал эту проблему неизбежным свойством демографической структуры российского населения, с которой «мало что можно сделать» в ближайшее время.

Напомним, ранее стало известно, что до конца этого года в Россию хотят привезти 1 млн рабочих из Индии, которыми хотят компенсировать дефицит рабочей силы.