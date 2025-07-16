Росія втратить мільйони людей: Путіна попередили про загрозу

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

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Російського президента Володимира Путіна попередили, що через демографічну кризу держава-агресорка до кінця десятиліття втратить мільйони робочих рук.

Про це повідомляє Newsweek з посиланням на заяву міністра праці РФ Антона Котякова, яку цитували російські державні ЗМІ.

За його словами, до 2030 року у Росії може не вистачати до трьох мільйонів робочих рук.

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Посилаючись на опитування 260 000 роботодавців, Котяков заявив, що існує нестача кваліфікованих працівників, особливо в будівництві та виробництві.

До початку наступного десятиліття Росії потрібно залучити до економіки 10,9 мільйона людей, щоб компенсувати 10,1 мільйона, які вийдуть на пенсію, та заповнити додаткові 800 000 робочих місць, додав він.

Депутат Держдуми РФ Валерій Тумін з комітету економічної політики заявив, що старіння населення та зниження народжуваності загострили нестачу робочої сили в промисловості, сільському господарстві, транспорті та високотехнологічному секторі.

Російський експерт з демографії Ігор Єфремов розповів Newsweek, що єдиний захід, який може вжити російський уряд для вирішення проблеми дефіциту, — це залучення трудових мігрантів, але це буде складно, оскільки цей крок буде розглядатися як загроза безпеці.

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За його словами, дефіцит робочої сили в Росії триває вже багато років і призвів до уповільнення економічного зростання та відносного прискорення інфляції. Експерт назвав цю проблему неминучою властивістю демографічної структури російського населення, з якою «мало що можна зробити» найближчим часом.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що до кінця цього року до Росії хочуть привезти 1 млн робітників з Індії, якими хочуть компенсувати дефіцит робочої сили.