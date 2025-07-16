Шмыгаль возглавит Минобороны: какие задачи ему поставил президент

Денис Шмыгаль / © скриншот с видео

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Министерство обороны, которое предложено возглавить бывшему премьер-министру Денису Шмыгалю, будет иметь больше влияния на сферу производства оружия, и украинского оружия должно стать больше.

Об этом заявил в своем обращении в среду, 16 июля, президент Украины Владимир Зеленский, сообщив о том, что уже подписал документы в Верховную Раду Украины о Денисе Шмыгале как новом министре обороны.

По его словам, о новых подходах к управлению сферой обороны шла речь на сегодняшнем совещании с участием Дениса Шмыгаля, Рустема Умерова и Германа Сметанина, который возглавит Укроборонпром.

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«Через Министерство обороны будут управляться и стратегические отрасли промышленности… Задача очень конкретная, четкая. Сейчас украинского оружия на фронте, во всех наших операциях — около 40%. Это уже значительно больше украинского производства оружия, чем когда-либо за время независимости нашего государства. Объемы действительно большие. Но нужно больше», — отметил президент.

Владимир Зеленский заявил о необходимости увеличить возможности для ударов по территории России, откуда пришла война на нашу землю.

«Чтобы они [россияне] чувствовали, что они сделали и какова цена путинского отказа от прекращения огня и от настоящего мира. Мы должны достичь уровня 50% украинского оружия за первые шесть месяцев работы нового правительства, увеличивая наше собственное производство», — отметил он.

Украинский президент также поручил Министерству обороны «провести аудит всех договоренностей с нашими партнерами».

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«Это и поставки по программам помощи, также это инвестиции в наше украинское производство оружия, все наши совместные проекты», — пояснил он.

Напомним, ранее президент Зеленский сообщил, что Рустем Умеров отправится послом в США вместо Оксаны Маркаровой.