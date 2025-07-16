На США надвигается долговой кризис: эксперт предупредил о последствиях

Насім Талеб предупреждает об угрозе долгового кризиса в США

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Нассим Николас Талеб, всемирно известный эксперт в сфере финансов и рынков, автор книги «Черный лебедь», которая популяризировала этот термин для обозначения редких, экстремальных или неожиданных событий, заявил, что Илон Маск был прав относительно большой проблемы Америки с государственным долгом . Эксперт утверждает, что на США надвигается серьезный кризис, а биткойн будет представлять еще одну проблему, даже когда он достигает рекордных максимумов.

Об этом эксперт рассказал изданию Business Insider.

Долговая спираль и падение доверия к доллару

Талеб отметил «огромный риск», связанный с федеральным долгом США, который за последние 25 лет увеличился до около 37 триллионов долларов и прогнозируется, что вырастет еще на 3 триллиона долларов в течение следующего десятилетия. В 2024 финансовом году правительство США выплатило 881 миллиард долларов процентов по своему долгу, что превышает расходы на Medicare или оборону.

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«У нас чрезвычайно обременительный долг», — сказал Талеб, добавив, что Илон Маск был «совершенно прав», когда критиковал двухпартийную систему страны, постоянно увеличивающую государственный долг.

Беспокойство по поводу долга Америки и других факторов, в частности драконовских тарифов Трампа, привели к падению доллара примерно на 10% по отношению к корзине мировых валют в этом году. Талеб заявил, что доллар «больше не является резервной валютой», когда США заявили о замораживании активов России после развязывания войны против Украины. Это, по его мнению, побудило несколько центральных банков обменять доллары на золото, что способствовало более широкой тенденции «дедолларизации».

Критика криптовалют

Талеб годами был откровенным критиком биткойна. Он называл криптовалюту «культом», «опухолью» и «магнитом для слабоумия». Когда биткойн продолжал бить рекорды более 120 000 долларов, Талеб назвал его "электронным тюльпаном", ссылаясь на голландскую тюльпаноманию 17 века.

Теперь Талеб снова заявляет, что биткойн "не может быть валютой". Эксперт подчеркивает его волатильность и желание криптофанов, чтобы он продолжал расти, в то время как стабильность является основой для надежного средства обмена. Он также поставил под сомнение, как монета может быть широко использована, если большинство мировых правительств не желают взрывать свои национальные валюты из-за биткойной поддержки.

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Напомним, что государственный долг США рос ускоренными темпами после финансового кризиса 2008 года. Но сама за годы первой президентской каденции Трампа федеральный долг Америки увеличился на 2 триллиона долларов.