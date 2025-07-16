"Реал" объявил об уходе пятикратного победителя Лиги чемпионов

Лукас Васкес / © Associated Press

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Испанский полузащитник Лукас Васкес покинул мадридский "Реал".

Об этом сообщается на официальном сайте "Королевского клуба".

Церемония прощания с 34-летним испанцем состоится 17 июля в присутствии президента "сливочных" Флорентино Переса.

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Васкес провел в мадридском клубе 18 лет. Он присоединился к "Реалу" еще в 2007-м в возрасте 16 лет. А за первую команду "бланкос" дебютировал в сентябре 2015 года.

С тех пор Лукас провел за "Реал" 402 матча в течение 10 сезонов, забил 38 голов и отдал 73 ассиста.

За это время он завоевал с мадридцами 23 трофея, в том числе пять раз выиграл Лигу чемпионов и четырежды стал чемпионом Испании.

Добавим, что нынешним летом мадридский клуб также покинул хорватский полузащитник Лука Модрич. Обладатель "Золотого мяча" 2018 года уже присоединился к "Милану".

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К новому сезону "Реал", в составе которого выступает украинский вратарь Андрей Лунин, готовится под руководством Хаби Алонсо, заменившего на посту главного тренера Карло Анчелотти.

На Клубном чемпионате мира-2025, который стал дебютным турниром для Хаби Алонсо во главе "Реала", мадридцы дошли до полуфинала, где разгромно проиграли ПСЖ (0:4).