Россияне прорываются к админгранице: эксперт сообщил об опасности на важном участке фронта

Армия РФ. / © Associated Press

Реклама

Покровское направление остается самым горячим участком фронта. Армия РФ пытается выйти в админграницы Днепропетровской области.

Об этом рассказал военный обозреватель Денис Попович в эфире FREEДOM.

Эксперт подчеркнул, что захватчики интенсивно атакуют на Южно-Донецком участке фронта – на юге Донецкой области.

Реклама

"Противник пытается выйти к админграницам из Донецкой областью. На Покровском участке он приблизился вплотную к этой админгранице", - сообщил Попович.

Кроме того, наблюдается активизация оккупационной армии на Запорожском участке. В частности, оккупанты пытаются улучшить свое тактическое положение в селе Каменское. По словам Поповича, этот населенный пункт важен для россиян. Если им удастся занять высоты, они получат возможность обстреливать Запорожье напрямую и ствольной артиллерией, и FPV-дронами.

"Уже сейчас, по словам местных жителей, там встречаются FPV-дроны. Россияне еще хотят и артиллерию туда подтянуть. Поэтому сейчас ведутся бои за Каменское. Кроме этого противник пытается наступать и на Покровско-Мирноградскую агломерацию. Направление Константиновки", - добавил военный эксперт.

Напомним, по информации ВСУ, в Запорожье продолжаются ожесточенные бои. Российские оккупанты атаковали село Малиновка на востоке Запорожской области, полностью уничтожив застройку и позиции ВСУ. Однако несмотря на попытки захвата, враг не смог удержаться на местности — Силы обороны Украины контролируют ситуацию благодаря огневому надзору.

Реклама

В DeepState отмечают, что россияне двигаются вперед. В частности, враг продвинулся возле Амбарного, Удачного, Толстого и Федоровки.

Дата публикации 14:30, 15.07.25 Количество просмотров 48 Нашествие саранчи! Рои опасных насекомых разлетаются по украинским территориям