Потери России. / © Associated Press

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По состоянию на утро 16 июля ВСУ уничтожили 1037460 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1170 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

личного состава – около 1 037 460 (+1170) человек,

танков – 11025 (+3) ед

боевых бронированных машин – 22995 (+2) ед

артиллерийских систем – 30395 (+49) ед

РСЗО – 1440 (+0) ед

средства ПВО – 1196 (+2) ед

самолетов – 421 (+0) ед

вертолетов – 340 (+0)

БпЛА оперативно-тактического уровня – 46164 (+284)

крылатые ракеты – 3491 (+0)

корабли/катера – 28 (+0)

подводные лодки – 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны – 55229 (+82)

специальная техника – 3932 (+0).

Напомним, военный эксперт Юрий Микуляк говорит, что передача Украине 100 дальнобойных ракет от США. было бы способно полностью «обескровить» российскую армию. По его словам, получение такого оружия позволило наносить точные удары по ключевым стратегическим объектам на территории России, например аэродромы, склады боеприпасов и другие военные цели.

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Дата публикации 12:09, 15.07.25 Количество просмотров 17 Несколько областей России под атакой дронов! «Сбивают все» своими заводами