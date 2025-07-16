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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Потери России на 16 июля: Генштаб обновил данные

Оккупанты теряют технику. За сутки - минус три танка и два средства ПВО.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Потери России

Потери России. / © Associated Press

По состоянию на утро 16 июля ВСУ уничтожили 1037460 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1170 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

  • личного состава – около 1 037 460 (+1170) человек,

  • танков – 11025 (+3) ед

  • боевых бронированных машин – 22995 (+2) ед

  • артиллерийских систем – 30395 (+49) ед

  • РСЗО – 1440 (+0) ед

  • средства ПВО – 1196 (+2) ед

  • самолетов – 421 (+0) ед

  • вертолетов – 340 (+0)

  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 46164 (+284)

  • крылатые ракеты – 3491 (+0)

  • корабли/катера – 28 (+0)

  • подводные лодки – 1 (+0)

  • автомобильная техника и автоцистерны – 55229 (+82)

  • специальная техника – 3932 (+0).

Напомним, военный эксперт Юрий Микуляк говорит, что передача Украине 100 дальнобойных ракет от США. было бы способно полностью «обескровить» российскую армию. По его словам, получение такого оружия позволило наносить точные удары по ключевым стратегическим объектам на территории России, например аэродромы, склады боеприпасов и другие военные цели.

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