- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 373
- Час на прочитання
- 1 хв
Втрати Росії станом на 16 липня: Генштаб оновив дані
Окупанти втрачають техніку. За добу - мінус три танки та два засоби ППО.
Станом на ранок 16 липня ЗСУ знищили 1 037 460 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1170 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ:
особового складу– близько 1 037 460 (+1170) осіб,
танків – 11025 (+3) од
бойових броньованих машин – 22995 (+2) од
артилерійських систем – 30395 (+49) од
РСЗВ – 1440 (+0) од
засоби ППО – 1196 (+2) од
літаків – 421 (+0) од
гелікоптерів – 340 (+0)
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 46164 (+284)
крилаті ракети – 3491 (+0)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 55229 (+82)
спеціальна техніка – 3932 (+0).
Нагадаємо, військовий експерт Юрій Микуляк каже, що передавання Україні 100 далекобійних ракет від США було б здатне повністю «знекровити» російську армію. За його словами, отримання такої зброї дозволило завдавати точних ударів по ключових стратегічних об’єктах на території Росії, як-от аеродроми, склади боєприпасів та інші військові цілі.