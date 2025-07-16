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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Втрати Росії станом на 16 липня: Генштаб оновив дані

Окупанти втрачають техніку. За добу - мінус три танки та два засоби ППО.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Втрати Росії

Втрати Росії. / © Associated Press

Станом на ранок 16 липня ЗСУ знищили 1 037 460 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1170 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ:

  • особового складу– близько 1 037 460 (+1170) осіб,

  • танків – 11025 (+3) од

  • бойових броньованих машин – 22995 (+2) од

  • артилерійських систем – 30395 (+49) од

  • РСЗВ – 1440 (+0) од

  • засоби ППО – 1196 (+2) од

  • літаків – 421 (+0) од

  • гелікоптерів – 340 (+0)

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 46164 (+284)

  • крилаті ракети – 3491 (+0)

  • кораблі / катери – 28 (+0)

  • підводні човни – 1 (+0)

  • автомобільна техніка та автоцистерни – 55229 (+82)

  • спеціальна техніка – 3932 (+0).

Нагадаємо, військовий експерт Юрій Микуляк каже, що передавання Україні 100 далекобійних ракет від США було б здатне повністю «знекровити» російську армію. За його словами, отримання такої зброї дозволило завдавати точних ударів по ключових стратегічних об’єктах на території Росії, як-от аеродроми, склади боєприпасів та інші військові цілі.

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