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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Курс валют на 16 июля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Доллар и евро снизились в цене.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Курс валют

НБУ установил курсы валют на 16 июля. / © Associated Press

Нацбанк установил официальный курс валют на среду, 26 июля. Доллар потерял в цене 1 коп. Евро снизился на 9 коп. Злотый остался без изменений.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 41,82 (-1 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 48,80 (-9 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,47 (0 коп.)

Напомним , аналитики инвесткомпании ICU подчеркивают, что Нацбанк сохранил интервенции на высоком уровне.

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