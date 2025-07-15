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Курс валют на 16 июля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Доллар и евро снизились в цене.
Нацбанк установил официальный курс валют на среду, 26 июля. Доллар потерял в цене 1 коп. Евро снизился на 9 коп. Злотый остался без изменений.
Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США - 41,82 (-1 коп.)
Курс евро
1 евро - 48,80 (-9 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,47 (0 коп.)
Напомним , аналитики инвесткомпании ICU подчеркивают, что Нацбанк сохранил интервенции на высоком уровне.