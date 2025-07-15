Что будет с курсом доллара в ближайшее время: прогноз аналитиков

Курсы валют. / © УНИАН

Реклама

Нацбанк сохранил интервенции на высоком уровне. Благодаря этому происходят незначительные колебания курса гривны.

Об этом говорится в обзоре инвесткомпании ICU .

По данным ICU, дефицит валюты на рынке снова уменьшился на 17% – до 346 млн долларов. Чистая покупка валюты на межбанковском рынке сократилась на 12%, а в розничном сегменте – на 39%.

Реклама

В течение прошлой недели НБУ не позволял официальному курсу гривны меняться более 7 копеек. По итогам прошедшей недели гривна ослабла лишь на 0,1% до 41,78 грн/доллар. В то же время по отношению к евро курс гривны усилился на 0,6% до 48.84 грн/евро.

В розничном сегменте курс гривны по отношению к доллару США не изменился и в системно важных банках составлял 41,5-42 грн/доллар, говорится в обзоре.

Аналитики считают, что НБУ, очевидно, чувствует себя комфортно с текущим курсом гривни к доллару США и объемом интервенций, несколько превышающим средненедельный уровень за время полномасштабной войны.

"По нашему мнению, НБУ вряд ли позволит гривне укрепляться до наблюдавшихся в течение весны уровней относительно доллара США, и в ближайшее время будет сохранять его неподалеку от уровня 41,8 грн/доллар", - подчеркнули аналитики ICU.

Реклама

Как сообщалось, главной новостью недели по курсу валют в Украине стало снижение среднего курса евро, который, несмотря на прогнозы, так и не дошел до 50 гривен за единицу. Доллар, напротив, продолжил «набирать вес», крепко закрепившись у отметки 42 грн. Что же покупать – читайте в материале ТСН.ua.

Дата публикации 22:22, 04.07.25 Количество просмотров 497 Остановится ли рост цен? Прогноз Нацбанка!