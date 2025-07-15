Що буде з курсом долара найближчим часом: прогноз аналітиків

Курс валют. / © УНІАН

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Нацбанк зберіг інтервенції на високому рівні. Завдяки цьому відбуваються незначні коливання курсу гривні. Найближчим часом американський долар може залишитися на рівні 41,8 грн/дол.

Про це йдеться в огляді інвесткомпанії ICU.

За даними ICU, дефіцит валюти на ринку знову зменшився на 17% - до 346 млн доларів. Чиста купівля валюти на міжбанківському ринку скоротилася на 12%, а в роздрібному сегменті на 39%.

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Протягом минулого тижня НБУ не дозволяв офіційному курсу гривні змінюватися більше, ніж 7 копійок. За підсумками тижня, що минув, гривня послабшала лише на 0,1% до 41,78 грн/долар. Водночас відносно євро курс гривні посилився на 0,6% до 48.84 грн/євро.

У роздрібному сегменті курс гривні до долара США не змінився і в системно важливих банках становив 41,5-42 грн/долар, йдеться в огляді.

Аналітики вважають, що НБУ, вочевидь, почувається комфортно з поточним курсом гривні до долара США та обсягом інтервенцій, який дещо перевищує середньотижневий рівень за час повномасштабної війни.

"На нашу думку, НБУ навряд чи дозволить гривні укріплюватися до рівнів відносно долара США, що спостерігалися протягом весни, і найближчим часом зберігатиме його неподалік рівня 41,8 грн/долар", - наголосили аналітики ICU.

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Як повідомлялося, головною новиною тижня щодо курсу валют в Україні стало зниження середнього курсу євро, який, попри прогнози, так і не дійшов до 50 гривень за одиницю. Долар, навпаки, продовжив «набирати вагу», міцно закріпившись біля позначки 42 грн. Що ж купувати - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Дата публікації 22:22, 04.07.25 Кількість переглядів 497 Чи зупиниться зростання цін? Прогноз Нацбанку!