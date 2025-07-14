Виплати за народження дитини в Україні: уряд погодив нові суми

Народження дітей в Україні

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Кабінет міністрів України 14 липня затверджив проєкт закону про допомогу сім’ї до та після народження дитини. Документ передбачає виплату 50 тис. грн за народження дитини та 7000 щомісяця (для певних категорій).

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Виплати на дитину

Погоджений урядом законопроєкт передбачає підвищення одноразової виплати жінкам після народження дитини від 10,3 тис. грн до 50 тис. грн.

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До 7000 грн на місяць зростуть виплати жінкам, які народили дитину, але не мають професійного стажу.

Будуть запроваджені щомісячні виплати одному з батьків чи опікуну як допомогу для догляду до досягнення дитиною одного року. Розмір виплат уряд визначить окремо.

Програма «єЯсла» — що передбачає?

Запроваджується програма «єЯсла». Коли дитині виповниться один рік, батьки зможуть обрати: повернутися до роботи або виховувати дитину до трьох років. Якщо батьки повернуться на роботу, держава щомісячно платитиме 8000 грн. Якщо залишаться виховувати дитину — за мамою або татом збережеться сплата єдиного соціального внеску до триріччя малюка.

Також буде збережено «Пакунок малюка» у двох варіантах: натуральна допомога або грошова компенсація у понад 7500 грн.

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«Частиною новацій у підтримці родин є також надання «Пакунку школяра», який ми затвердили на минулому засіданні Уряду. Це 5 тис. грн на кожного першокласника для купівлі всього необхідного до школи», — додав Шмигаль.